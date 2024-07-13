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資歷1年「大膽要月薪6萬」！人資聽5字理由錄取她：最佳面試範本

▲最近許多新鮮人剛畢業，加上有很多上班族也選擇在年中跳槽，因此面試的考題或者應答方式都會用心做準備。（示意圖／取自photoAC）
▲最近許多新鮮人剛畢業，加上有很多上班族也選擇在年中跳槽，因此面試的考題或者應答方式都會用心做準備。（示意圖／取自photoAC）

記者張嘉哲/綜合報導

最近許多新鮮人剛畢業不久，加上有不少人也會選擇在年中跳槽，因此面試的考題或者應答方式不少人都會用心做準備，期望能夠獲得雇主的青睞並且錄用。然而，近日有網友就分享，自己在前公司只有一年多的經驗，沒想到跳槽到其他公司時薪資直接上升到6萬多，其中的技巧她也大方公開，讓不少人大讚：「時代真的不同了！當今最佳面試範本。」

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一名女網友在社群「Threads」貼文指出，之前工作大概一年多的時候，跑去應徵某公司的UI/UX設計師，當時面試我直接開出理想薪資是月薪6萬多，但人資很委婉的問我說：「你目前資歷只有一年多，想問為何你認爲你值這個薪資？」而該女網友也沒怯場，語帶自信回應「因為我很強」，最後果然被該人資給錄取。

▲面試被問到「何時能上班」時，千萬不要回答「一切配合公司」、「任何時間都可以」！（示意圖／翻攝自unsplash）
▲一名女網友面試被問到為何值得「6萬多的薪水」時，直接回答「因為我很強」，直接被人資給錄取。（示意圖／翻攝自unsplash）
貼文曝光後，吸引超過1.7萬人按讚留言「回得很漂亮，面試答案是靈活的，隨著時代不同回答也會不同，自己真的有料這樣回的話，當今是最佳面試範本」、「我也因為『我很強』這句話錄取過，早上面試下午就收到錄取通知」、「跳槽本來就要勇敢談薪水，你能力如果真的好，為什麼不能說自己很強，真金不怕火煉！」、「真的強的話完全沒問題，太多人害怕沒錄取，反而委屈自己接受達不到跳槽門檻的薪水。」

開價太高面試官愛問：你為何值得這樣的薪水？專家教你回答

然而該網友膽識夠大，能有自信且清楚自己能力所在，回答「因為我很強」而錄取，但卻也不是人人都敢這樣應答。1111人力銀行就也曾經討論過該議題表示：「當跳槽希望薪水往上增加時，這時候如果被問到你為何值這樣的薪水時，應該要先了解產業行情、該公司行情與職務薪資待遇，接著看應徵的工作需要哪些專業，以個人價值連結未來錄取這份工作能有什麼貢獻，並且分享過去相關經驗的成果，才有薪資談判空間。」

▲原PO表示男友最近面試新公司，豈料竟然對人資用「注音文」，讓她很不解，貼文一出，全場傻眼直呼「穩刷」、「超不OK」。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲面試被問到「你為何認為你值得這個薪水」，應從產業薪水行情帶入個人價值以及產業工作內容連結，展現專業度。（示意圖／取自Pexels）
1111人力銀行也提到非常重要的一點，跳槽的求職者對於自己期望的薪資範圍，應該設下一個調整的底線，確認自己可接受的最低薪資，例如這次跳槽原本預計要增薪至少5000元，那麼當最後談出薪水低於5000元時，或許就該考慮面試其他公司。

上班族都理應知曉，「跳槽是加薪最快的方式」，但總是有許多人從原公司要跳槽到另外一家公司時，卻因為害怕沒有錄取，而將自己的「加薪範圍」不斷下修，如果你曾經有跳槽經驗，但屢屢都達不到自己的加薪額度門檻，那夥許不是你能力不足，而是你在面試這一塊，已經被面試官拿捏你的底牌了！
 

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