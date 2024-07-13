噁！水塔超過25年沒洗　打開驚見鐵鏽堆積、還有微生物出沒

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洗水塔公司強調：「影片中看到的污泥是在過去25年裡累積起來的」，而他們在目睹水塔骯髒內部後，非常質疑這些水怎能喝，在顯微鏡下檢視污水，甚至還發現不同形態的微生物。
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由於長年的汙垢累積，也讓洗水塔的員工不得不用手，甚至鐵棍大力刮，才能將厚厚的鏽泥刮下，清理完畢後，再塗上防銹液以及保護塗層。
洗水塔公司表示，之所以會發布影片，是為了提高人們定期維護水塔的意識，因為水會與鐵鏽、污垢一起進入身體，但大部分的時候，住宅社區的管理層，只有在收到水渾濁的投訴時才會有所反應。
截至發稿時間為止，該影片已累計逾200萬次觀看，該公司並提醒，理論上每年都應該清理水塔至少1次，並留意供水品質、管線材質等等。