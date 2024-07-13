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噁！水塔超過25年沒洗　打開驚見鐵鏽堆積、還有微生物出沒

▲馬來西亞一間專門負責清洗水塔的公司，在網路上公布一段影片，顯示一座已至少25年沒洗過的水塔，內部嚴重生鏽，底部堆積了厚厚的鏽泥。（圖／擷取自TikTok影片）
▲馬來西亞一間專門負責清洗水塔的公司，在網路上公布一段影片，顯示一座已至少25年沒洗過的水塔，內部嚴重生鏽，底部堆積了厚厚的鏽泥。（圖／擷取自TikTok影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

水是人類生存必不可少的元素之一，為了身體健康，一般公寓、大樓等住宅，都會定期清理水塔，確保水質無虞。然而，近日馬來西亞一間專門負責清洗水塔的公司，在網路上公布一段影片，顯示一座外表看似完好、實則已至少25年沒洗過的水塔，不只內部嚴重生鏽，底部也堆積厚厚的鏽泥，讓許多民眾看了都直呼噁心。

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綜合馬媒報導，該公司不願透露受託的物業名稱及具體位置，只說位於雪蘭莪州（Selangor），公司在日前收到這棟住宅兼商業建築的委託，前去清理蓄水設施，沒想到卻看到令人驚訝的景象，沉澱雜質、金屬管道、吸水箱和鋼板生鏽堆積，水塔內的水也骯髒無比。

洗水塔公司強調：「影片中看到的污泥是在過去25年裡累積起來的」，而他們在目睹水塔骯髒內部後，非常質疑這些水怎能喝，在顯微鏡下檢視污水，甚至還發現不同形態的微生物。

由於長年的汙垢累積，也讓洗水塔的員工不得不用手，甚至鐵棍大力刮，才能將厚厚的鏽泥刮下，清理完畢後，再塗上防銹液以及保護塗層。

▲清洗的工人用手去摳水箱內部、壁上的鐵鏽和汙漬。（圖／擷取自TikTok影片）
▲清洗的工人用手去摳水箱內部、壁上的鐵鏽和汙漬。（圖／擷取自TikTok影片）
洗水塔公司表示，之所以會發布影片，是為了提高人們定期維護水塔的意識，因為水會與鐵鏽、污垢一起進入身體，但大部分的時候，住宅社區的管理層，只有在收到水渾濁的投訴時才會有所反應。

截至發稿時間為止，該影片已累計逾200萬次觀看，該公司並提醒，理論上每年都應該清理水塔至少1次，並留意供水品質、管線材質等等。

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