記者揭「油罐車混食用油」失聯！矢板明夫：中國又解決提出問題者
中國《新京報》調查記者韓福濤，近日揭發中國「有毒食用油」弊端，被認為是中國2008年三聚氫胺「毒奶粉」事件翻版，消息曝光後引發輿論譁然，然而揭發這起食安危機的記者韓福濤本人，卻傳出微博被撤銷帳號甚至失聯的消息。對此，知名日本媒體人矢板明夫表示，中國又把提出問題的人給「解決掉了」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
矢板明夫12日在臉書粉專提及這起事件，指這篇報導引起了很多消費者的不安，而被點名的國有企業-中儲糧集團則回應，說公司「高度重視、迅速行動，舉一反三、引以為戒」，並全系統深入開展專項大排查，但結果也是強調沒有任何問題，產品指標完全符合國家標準，企業充分履行了監管責任，同時宣告與承包的運輸單位中止合作。而中儲糧集團不詳細說明調查結果，卻把責任推給運輸業者的作法，也再度引起消費者不滿。
接著，矢板明夫說到，報導刊出後不久，報導該事件的「新京報」首席記者韓福濤傳出失聯，個人「微博」帳號被註銷。同時，採訪時使用過的、查詢油罐車行車記錄的貨運平台「發貨幫」，也已把貨車行車數據查詢功能下架。不出所料，這件事情又被中國官方「圓滿解決」了，不是解決問題，而是「解決了提出問題的人」，使中國政府的公信力嚴重下滑。
矢板明夫坦言，身為媒體人，他要向頂著巨大壓力、挖掘真相的韓福濤記者致敬，因為有這樣的記者存在，社會才能夠進步，希望中國當局能夠善待他，讓他早日恢復正常的生活。諷刺的是，在中國各地的商店、超市，出現民眾排隊搶購自產自銷食用油的現象，連電商平台的居家用榨油機也突然開始熱銷，民眾試圖自己「煉油」保安全。
最後，矢板明夫還提到，一直被小粉紅抵制的日本產食用油，如今也非常受歡迎，據說最近中國人到日本旅遊，食用油就是返國時最受歡迎的伴手禮之一，打下：「中國人現在也不怕日本食品中有『核輻射』了」。