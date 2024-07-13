港男曬衣失足險摔死！「倒掛半空」僅剩單腳勾曬衣架 驚悚畫面曝
真的是好驚險！香港觀塘一處住宅大樓，12日驚傳1名77歲老翁，疑似曬衣服時意外失足，跌出窗外，整個人懸空倒吊，僅剩1隻腳勾住鐵杆的事故，所幸歷時20分鐘平安獲救，有參與救援的人透露，當時真的很怕老翁隨時會摔下去喪命，只能一邊抓住老翁的腳，一邊安撫老翁情緒。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合港媒報導，事發時老翁的鄰居聽到他喊「救命」，衝上7樓查看，因為沒人應門，決定破門進入室內，映入眼簾的是窗邊的一張小凳子，老翁左腳卡在曬衣架上，整個人都懸在半空中，稍有不慎就會掉下去摔死。
看到這一幕，鄰居「阿聰」立刻捉住老翁的腳，叫他先別亂動，又高聲呼救，希望其它人協助報警。當時老翁的小腿明顯已經骨折，還有瘀青，加上疑似是倒吊時間太長，神智逐漸迷糊，阿聰雖然也很緊張，但也只能先牢牢抓住老翁的腳，一邊安撫老翁，說等獲救後一起去喝茶，一邊等待救援。
過了一陣子，警察和消防人員終於到場，但因為現場空間狹小，無法交由其他人接手，只能由阿聰繼續抓住老翁，讓警員從旁以繩結幫忙固定，並藉由樓上單位的繩索托起老翁，將他救回屋內並送醫。
事發後阿聰被封為英雄，他也形容獨自抓住老翁那20分鐘，經歷了「人生最漫長」的一段時間，也呼籲市民、特別是年長者，千萬不要再在窗邊，拿椅子、站高高的晾衣服，因為「真的很危險」。