曾莞婷意外洩漏個資！「男店員守候家樓下」 竟掏戒指要求婚
42歲藝人曾莞婷因在本土劇中飾演壞女人爆紅，近年來嘗試挑戰偶像劇、電影，現在還獨挑大梁主持節目，演藝事業成績亮眼。她在節目《小姐姐請回答》分享，她高中時因為買眼鏡而留下個資，「隔幾天我就發現男的售貨員出現在我家樓下」，甚至還拿戒指跟她求婚，讓她嚇傻。
記者薛羽彤／綜合報導
曾莞婷主持新節目《小姐姐請回答》，近日她在節目中分享，自己高中時因為想買眼鏡，當下被告知缺貨，她便留下電話、地址等個資，請店員有貨時通知她。沒想到，過幾天曾莞婷發現「男的售貨員出現在我家樓下」，對方開口說：「小姐，我想跟妳做朋友」，曾莞婷才意識到自己個資外洩，而接下來每天售貨員都到她家樓下守候，怪異的行徑讓她嚇壞。
一個禮拜過後，售貨員竟然拿出婚戒求婚，曾莞婷吃驚表示，「我想說我跟你根本不認識，而且我們連天都沒有聊過。」現場來賓提問該男子帥嗎，曾莞婷坦言「就是不帥啊」，但她也補充自己選對象比較沒在看外貌，「但是我就覺得那種行徑很恐怖。」
曾莞婷單身多年，日前她受訪時透露，自己一直都有想戀愛的念頭，但礙於生活忙碌，實在沒時間，提到過往的戀愛經驗，她也表示自己都碰到不好的對象，曾碰過某任男友在她工作時關心她的收工時間，曾莞婷還覺得對方很暖心，會主動關心她，沒想到對方只是想掌握她的行蹤，好安排自己和其他對象的約會，「我發現了以後也不會客氣，就是立馬斷乾淨，絕對不吃回頭草。」