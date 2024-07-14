造勢遇槍擊！川普舉右手喊「戰鬥」 遇襲處被加地標「傳說誕生」
美國前總統川普13日在造勢活動中遇襲，右臉及右耳佈滿血跡，但在隨扈急著護送他離開現場避難時，川普反而停下來高舉右手，並大喊「Fight！（戰鬥）」，該模樣被特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）大讚「強悍」。在事件發生沒多久後，竟然有網友在Google Map上，將川普遇襲地點加上了「傳說誕生」的地標。
國際中心徐筱晴／綜合報導
川普13日在賓州巴特勒（Butler）進行造勢活動，當時他正在發表演說，但現場突然傳出數聲槍響，伴隨人們的尖叫聲，川普摀著右耳蹲下，隨後多名隨扈高喊「趴下」火速衝上台保護川普蹲下，病躲在講台後方，另外還有特警持長槍上台警戒，現場仍槍響不斷。
後續隨扈急忙以「肉身當盾」，圍繞著川普要護送他走下台，此時川普作勢要隨扈等等後，便高舉著右手握拳，向現場支持者大喊「戰鬥！戰鬥！」現場民眾也高聲鼓譟，頻頻呼喊「USA」回應川普。
川普的這一舉動被媒體拍下來後，不少網友看了直呼，簡直能奪下「普立茲新聞獎」，特斯拉執行長馬斯克更分享了該張照片，後續表示「美國上一次有這麼強悍的總統候選人，是老羅斯福」。
事發之後，還有網友在Google Map上，將川普遇襲的地點加上了地標，地標名稱為「傳說誕生（Legend Born）」，地標的配圖正是川普高舉著右手的照片。
川普遇襲後隨即送醫進行治療，稍早他也發出聲明表示自己「子彈從右耳上端穿過」，不過身體並無大礙。特勤局證實，在這起事件當中，1名參加者死亡，另有2人受重傷。槍手已經遭到擊斃，整起事件被列為「暗殺未遂」進行調查。