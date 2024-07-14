影／林現惟大秀灌籃美技！南投籃球營圓滿落幕、小朋友收穫滿囊
由全球人壽、中華民國國民小學體育總會主辦的「我的籃球夢 圓夢計畫」南投籃球營今天在水里國小落幕，教練團的史魯齊和林現惟都下場與孩童較勁，由於是國小矮框，林現惟還大秀灌籃美技，參與的孩子大呼過癮，籃球營以寓教於樂的方式呈現，最後在歡笑聲中落幕。
記者廖聿偉/綜合報導
這次籃球營許多教練都是受到吳建龍的邀請，而吳建龍本身就是水里國小畢業，由他來組織教練團，再適合不過。「因為我本身是921地震受災戶，所以以前其實地震的時候，我們是在操場上課，只用雨棚而已。」吳建龍表示，接到這個活動的時候，其實很開心，可以帶領教練團來水里，帶給這些孩子最新的籃球知識，跟孩子一些互動，或者是讓孩子看到電視上出現的一些明星的球員，給他們一個蠻好的暑假。
這次籃球營有超過100名在地孩童，其中，地利國小的總務主任、教練幸子杰和吳建龍一起長大、打球，曾效力過超級籃球聯賽幼敏、東風，退役後，在地利國小服務約10年。幸子杰說，感謝全球人壽跟國小體總到偏鄉辦籃球營，甚至帶了一些現役球員，讓他們帶來更專業的籃球知識來教導學生，學生真的學習到很多。
最後一天進行五對五對抗，也讓孩子擔任賽事主播，拿起麥克風有模有樣，並頒發個人獎項，讓孩子滿載而歸。全球人壽品牌暨公共關係處蕭乃心副總表示，全球人壽長期力挺臺灣體育發展，不僅連續多年舉辦棒球、籃球訓練營，支持基層體育，更透過贊助球隊、賽事協助建立完整體育生態。