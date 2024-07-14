如何捕捉川普被槍擊歷史鏡頭？「神攝手」揭絕佳視角　當下反應曝

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就在此時，川普起立了，並高舉著雙手，振臂高喊戰鬥，由下而上可看到那幅巨大的美國國旗，川普握起的拳頭彷彿掌握住了國旗。
還原事發當下，武奇透過美聯社的影片表示，這場集會原先就像自己先前所拍攝的上百場造勢活動一般，直到在他的左肩方向，傳來了數次槍響，他立刻衝向舞台右側，並看向台上，美國特勤局隨扈撲向川普，自己便開始拍攝他們。
武奇坦言，事件發生的相當快速，但當他聽到槍聲地當下，立即了解到，這是美國選舉歷史上的關鍵時刻，而自己的工作是攝影記者，捕捉到畫面就是工作。
武奇也向野獸日報表示，當他看到發生的當下，「接下來會發生什麼事？我需要做什麼？我需要去哪裡？光線的方向在哪？這些就是我開始想到的事情」。
武奇提到，當川普與隨扈站起來的那一刻，「那時你只需確保你的構圖是好的，並且拍攝你所需要的畫面就夠了」。
除了武奇的照片轟動全球之外，《紐約時報》資深攝影師道格·米爾斯 (Doug Mills) 捕獲到子彈即將攝向川普的瞬間，以及蓋帝圖像 (Getty Images) 的攝影師安娜·錢梅克 (Anna Moneymaker ) 拍下川普跪地流血的畫面，同樣帶來震撼。
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