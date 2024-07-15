民眾黨團翻桌！轟綠造謠新住民法縮短陸配入籍年限 撤簽協商結論
綠委連日質疑《新住民基本法》偷渡中國配偶福利，並稱民眾黨團想縮短中配入籍年限、甚至立法後位階提高將不受「兩岸關係人民條例」規範。民眾黨立院黨團今（15）日痛批綠營刻意抹紅，立委麥玉珍澄清，黨團版條文根本沒有縮短入籍年限，中國大陸人士入籍仍受「兩岸關係人民條例」與「港澳人民關係條例」所管。黨團表示，綠委既然翻臉不認協商，民眾黨團也決定撤簽協商結論，並揚言不會出席下午朝野協商。
記者林詠青／台北報導
民眾黨立院黨團今召開反抹紅記者會，針對綠委吳思瑤、蘇巧慧連日質疑《新住民基本法》假照顧新住民之名，要偷渡「縮短陸配入籍年限」之實、「替中國開後門」。新住民立委麥玉珍強調，台灣新住民加上配偶跟下一代，已經超過百萬人，且人數逐年增加，但日前寶林茶室食安風暴後，越南河粉店就經常沒來由的被臨檢；近期政治對立氣氛，更使陸配的孩子在學校飽受霸凌。她指出，《新住民基本法》是希望促進台灣平等，反批民進黨「戴著濾鏡看人民」。麥玉珍更直指吳思瑤的嘴「只剩造謠而已嗎？」
黨團副總召黃珊珊指出，民進黨團在朝野協商新住民法後，還開心地跟大家大合照，沒想到轉身就翻臉不認，甚至還把新住民法當成政治攻擊的工具，「民進黨團自走砲的動作，讓行政院原本想推很好的基本法走了調。」呼籲行政院長卓榮泰約束執政黨官員及立院黨團。
黃珊珊強調，新住民法最重要的其中一項就是成立新住民委員會，目的是希望比照客委會跟原民會，在制度及權益上平等對待新住民。綠委卻扭曲成「新住民委員會」將跟陸委會平起平坐。事實是，立法後，中國人士入籍規定根本不受影響，仍受「兩岸關係人民條例」與「港澳人民關係條例」所管。