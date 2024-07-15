延至2028年動工！「越南特斯拉」VinFast美國廠投資不順
有越南特斯拉之稱的VinFast去年8月大張旗鼓地以SPAC方式在美國上市，股價在短短兩週內狂飆逾700%，然而2024年全球電動車交車量下跌，VinFast赴美投資計畫不順，設廠計劃預計延至2028年，目前股價也相較高點大跌90%以上。
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，VinFast在12日宣佈，將延後在美國北卡羅來納州的設廠計畫，關於40億美元的建廠計畫，投產時間將從2025年延後到2028年，藉由放緩資本支出步調，應對當前不明朗市況。
VinFast在2022年預計2024年在美國投產，並預估美國工廠的年產能可達15萬輛；然而近期VinFast表示，在電動車市況短期好轉無望的前提之下，2024年全球交車量從今年初預估的10萬輛下修至8萬輛，2022年預估的15萬輛年產量更是遙不可及。
根據最新數據顯示，VinFast在2024年第二季交車量達12,058輛，季增24%、年增26%，上半年累計交車21,747輛，僅達全年目標的四分之一，VinFast將於8月15日公佈2024年第二季財報。
VinFast隸屬於越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）的集團Vingroup的控股子公司，美國證管會（SEC）批准VinFast與特殊目的收購公司Black Spade合併，並在2023年8月在美國上市，初期引發股價暴增，一度被稱為「妖股」。