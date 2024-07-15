噁！水塔超過25年沒洗　打開驚見鐵鏽堆積、還有微生物出沒

延至2028年動工！「越南特斯拉」VinFast美國廠投資不順

▲有越南特斯拉之稱的VinFast赴美投資計畫不順，設廠計劃預計延至2028年。圖為紐約國際車展期間展示的VinFast VF9。（圖／美聯社／達志影像）
▲有越南特斯拉之稱的VinFast赴美投資計畫不順，設廠計劃預計延至2028年。圖為紐約國際車展期間展示的VinFast VF9。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

有越南特斯拉之稱的VinFast去年8月大張旗鼓地以SPAC方式在美國上市，股價在短短兩週內狂飆逾700%，然而2024年全球電動車交車量下跌，VinFast赴美投資計畫不順，設廠計劃預計延至2028年，目前股價也相較高點大跌90%以上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《路透社》報導，VinFast在12日宣佈，將延後在美國北卡羅來納州的設廠計畫，關於40億美元的建廠計畫，投產時間將從2025年延後到2028年，藉由放緩資本支出步調，應對當前不明朗市況。

VinFast在2022年預計2024年在美國投產，並預估美國工廠的年產能可達15萬輛；然而近期VinFast表示，在電動車市況短期好轉無望的前提之下，2024年全球交車量從今年初預估的10萬輛下修至8萬輛，2022年預估的15萬輛年產量更是遙不可及。

▲越南電動車VinFast在美國公開上市的第一天股值暴增，引發外界分析利與弊。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南電動車VinFast在美國公開上市的第一天股值暴增，當時被指為「妖股」。（圖／美聯社／達志影像）
根據最新數據顯示，VinFast在2024年第二季交車量達12,058輛，季增24%、年增26%，上半年累計交車21,747輛，僅達全年目標的四分之一，VinFast將於8月15日公佈2024年第二季財報。

VinFast隸屬於越南首富范日旺（Pham Nhat Vuong）的集團Vingroup的控股子公司，美國證管會（SEC）批准VinFast與特殊目的收購公司Black Spade合併，並在2023年8月在美國上市，初期引發股價暴增，一度被稱為「妖股」。

越南土石流釀11死！死者包括小男孩　倖存者稱瞬間被活埋

川普造勢中遇刺！美國政治對立加劇　BBC分析：恐改變美選進程

川普遇襲「右耳中彈」！拜登發聲譴責：美國不允許這種暴力

美國「倉庫獵人」低價收購廢棄倉庫！開箱挖到寶　竟塞滿名牌精品

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選