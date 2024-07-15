川普遇刺震驚全球！美國會急提「跨黨派法案」要保護3大候選人
美國前總統川普（Donald Trump）13日在賓州巴特勒縣（Butler County）的造勢場合上遭遇槍擊，川普本人傷勢僅右耳受傷流血，但消息一出引發國際高度關注，外界也針對維安工作和總統候選人的安危有更高警戒；美國聯邦眾議院14日更預計提出跨越黨派的一條法案，預計針對這次大選的3位主要候選人們進行保護加強。
國際中心楊智傑／綜合報導
在經歷川普遇襲事件後，美國眾議員羅勒（Mike Lawler）與托瑞斯（Ritchie Torres）在一份聯合聲明中表示，隨著報告陸續還原事件經過與案發細節，「這幾位主要的總統候選人明顯需要更多保護」，因此預計提出一項「跨黨派」法案，旨在加強針對現任總統拜登（Joe Biden）、前總統川普（Donald Trump）以及獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr）的保護。
美國會「跨黨派」提案
這兩名紐約州的眾議院分別代表共和黨與民主黨，美媒《Axios》報導指出，在聯合聲明當中他們強調這三名總統候選人需要受到特勤局（Secret Service）更高程度的保護。
報導提到，尤其是針對獨立參選人小羅勃甘迺迪的保護也受到討論，科羅拉多州民主黨籍州長賈波利斯（Jared Polis）就特別呼籲拜登要立即為甘迺迪提供特勤局保護，亞利桑納州民主黨籍聯邦眾議員蓋耶哥（Ruben Gallego）更直接向美國特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）發函詢問，川普遇刺過後是否會重新考慮為小羅勃甘迺迪提供保護。
美國特勤局（United States Secret Service，USSS）隸屬於國土安全部，僱員包含便衣特勤（Special Agents）與制服特勤（Uniformed Division）人員，此次川普賓州造勢負責整體維安規劃的特勤局正面臨美國眾議院國會委員會和聯邦調查局（FBI）調查，前者更計畫於本月22日舉行聽證會，屆時局長奇鐸將出席回答質詢。