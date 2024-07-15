川普遇刺震驚全球！東南亞各國領袖發聲　亞洲國家紛紛致意

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新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）對此說：「一開始聽到槍擊事件感到十分震驚，隨後得知川普的康復狀況良好，感到很開心。我們與死者家屬、此次事件的受害者同在。無論觀點有何不同，我們都不應訴諸暴力。」
印度總理莫迪（Narendra Modi）在X上發文表示，自己對「我的朋友遭受的襲擊」深感擔憂。 莫迪說：「強烈譴責這一事件，暴力在政治和民主中沒有容身之地。」
泰國總理賽塔·塔維辛（Srettha Thavisin）也在X上撰文，以英文表示：「我對前總統川普在造勢活動上遭遇槍擊事件感到震驚。我們對此表示強烈關注，並且不會容忍此類形式的暴力行為。我代表泰國人民祝福川普前總統早日康復。我們也與受傷者和受影響的家庭同在。」
另外，日本總理岸田文雄（Fumio Kishida）也在X上說，他正祈禱川普早日康復，並補充說：「我們必須堅決反對任何形式的挑戰民主的暴力行為。」日本近年來也曾遇到總理暗殺事件，分別是2023年4月15日，在日本西部和歌山的一場競選活動中，一名男子似乎向岸田投擲炸彈，謀殺岸田未遂；而日本前總理安倍晉三（Shinzo Abe）於2023年4月在日本奈良附近的一次競選演講中遭到槍擊身亡。
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