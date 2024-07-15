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Metoo風波持續燒！男星二度爆性騷　同劇組女星林雨宣：我不意外

▲林雨宣透露昔日被提醒遠離某男演員，而多年後這位男演員就被爆出性騷擾。（圖／林雨宣IG）
▲林雨宣透露昔日被提醒遠離某男演員，而多年後這位男演員就被爆出性騷擾。（圖／林雨宣IG）

記者許芷芸／綜合報導

「Metoo」運動席捲台灣政界、司法界、教育界和演藝圈，風波延燒至今超過1年，不過近日性騷案仍頻傳，包括外科名醫江坤俊等人都遭指控。女星林雨宣昨（14）日發文分享，透露先前進入劇組前，曾被前輩提醒要提防某位男演員，多年後二度得知這位演員被爆性騷擾，林雨宣也坦言：「我蠻不意外的。」

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女星林雨宣昨（14）日在Threads上發文，透露過去進入劇組前，就被資深前輩提醒要提防某男演員，還表明對方會騷擾女生，這也讓林雨宣因此有了防備心。還好開拍後和對方的對手戲並不多，所以沒什麼交集，頂多遇到時禮貌性點頭。

後來有次在梳化間因沒有位置，不得不坐在該演員旁邊，「因為不想與他互動所以戴著耳機看劇本，吃飯時間也都在看影片，結果還是被搭話了，似乎很想跟我聊我正在看的動畫，但我直接開始最i 的禮貌敷衍模式，他大概覺得沒戲也聊不下去，我平安的渡過這一天。」

之後林雨宣打開IG陌生訊息，才發現在她進組當天對方就有傳訊息給他，雖然並沒有什麼踩線的內容，大概是以一種「我們都是劇場人，我懂你。」的邏輯釋出親切的善意，林雨宣也表示：「畢竟那段期間我已經耳聞不少事蹟，並無法把那當成是真心想照顧後輩的舉動。」

▲林雨宣在Threads發文，透露過去進入劇組前就被前輩警告要遠離某位男演員。當該演員2次被揭露性騷擾行為時，她也直言：「我蠻不意外的，不覺得自己有問題的人是不可能改變的。」（圖／林雨宣Threads）
▲林雨宣在Threads發文，透露過去進入劇組前就被前輩警告要遠離某位男演員。當該演員2次被揭露性騷擾行為時，她也直言：「我蠻不意外的，不覺得自己有問題的人是不可能改變的。」（圖／林雨宣Threads）
幾年後這名演員又二度被爆出涉嫌性騷擾時，林雨宣表示不意外，並直言：「不覺得自己有問題的人是不可能改變的」，此外也感謝當初提醒她的前輩，也表示：「演藝圈還是有非常多正直的人，然後無論男女，真的都要懂得保護自己，有點戒心不是壞事。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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