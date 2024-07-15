川普中彈才3小時！「振臂」照成T恤銷2000件　律師提醒：恐侵權

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這一瞬間被《美聯社》攝影師武奇（Evan Vucci）拍了下來，迅速在網路上瘋傳。中國網購平台淘寶在事情發生後不到3小時，開始販售印有川普遇襲照片的T恤。第一個上架的是是一件印有「Shooting Makes Me Stronger」（槍擊讓我更強大）字樣的黑色T恤，並配上川普被隨扈圍住、流血的照片。
一名淘寶商家Li Jinwei表示，看到槍擊事件的新聞後，立刻就開始製作，儘管當時商品還沒印出，就收到來自和美國至少2000多份的訂單。據了解，Li Jinwei的工廠一分鐘能完成一件上衣，而在今年的美國總統大選，他們只製作與川普有關的紀念品，除了考量到川普獲選的機率高，也發現川普的商品在中國備受歡迎。
除此之外，還有其他印有「Fight! Fight! Fight!（戰鬥！戰鬥！戰鬥！）」、「I Will Never Stop（我永不停止）」字樣的T恤。
川普照片做成商品非首次
其實這並非川普的照片首次被做成衣服。川普在2023年被起訴之後，AI生成的大頭照以及他的被捕照片在網路上瘋傳，川普的競選團隊不甘示弱，在2023年8月底，也開賣印有川普「監獄大頭照」的上衣，川普在社群平台推銷時更稱「想要就去買它」。資深政治行销專家Craig Agranoff表示，相信川普的競選團隊也會考慮將這次的槍擊事件製作成商品。
不過佛羅里達州律師Michelle Suskauer表示，由於上次川普的入獄照是公共記錄的一部分，但這次槍擊最廣廣為流傳的照片，其智慧財產權是屬於攝影師或負責發照的新聞社和圖庫，所以商家或川普競選團隊想要製作成商品，得先獲得許可，很可能要支付補償金才能使用，否則將違反版權。
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