It's over！川普被槍擊後民主黨鴉雀無聲　共和黨眾議員：贏定了

川普中彈才3小時！「振臂」照成T恤銷2000件　律師提醒：恐侵權

▲美國前總統川普遭槍擊，被隨扈送走之前，高舉右手向現場民眾振臂高呼，美聯社攝影師武奇(Evan Vucci)捕獲這一歷史級別鏡頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普遭槍擊，被隨扈送走之前，高舉右手向現場民眾振臂高呼，美聯社攝影師武奇(Evan Vucci)捕獲這一歷史級別鏡頭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國前總統川普13日在賓州造勢遇襲，川普起身振臂疾呼「戰鬥」（fight）的照片竟成為中國電商業者的新商機。在川普遭到槍擊後不到3小時，中國網網購平台淘寶就已經出現周邊T恤，訂單超過2千份，相關周邊商品更持續增加當中。不過有律師提醒，將川普的照片製成周邊可能也會引發後續問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據香港《南華早報》報導，川普13日在賓州遇襲，子彈擦過他的右耳上方濺血。川普後續在隨扈要護送川普離開現場時，川普高舉著右手握拳，向現場支持者大喊「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」，讓現場支持者為之激動。

這一瞬間被《美聯社》攝影師武奇（Evan Vucci）拍了下來，迅速在網路上瘋傳。中國網購平台淘寶在事情發生後不到3小時，開始販售印有川普遇襲照片的T恤。第一個上架的是是一件印有「Shooting Makes Me Stronger」（槍擊讓我更強大）字樣的黑色T恤，並配上川普被隨扈圍住、流血的照片。

▲川普中彈後不到三小時，濺血照就被製作成上衣在電商平台販賣。（圖／取自天貓）
▲川普中彈後不到三小時，濺血照就被製作成上衣在電商平台販賣。（圖／取自天貓）
一名淘寶商家Li Jinwei表示，看到槍擊事件的新聞後，立刻就開始製作，儘管當時商品還沒印出，就收到來自和美國至少2000多份的訂單。據了解，Li Jinwei的工廠一分鐘能完成一件上衣，而在今年的美國總統大選，他們只製作與川普有關的紀念品，除了考量到川普獲選的機率高，也發現川普的商品在中國備受歡迎。

除此之外，還有其他印有「Fight! Fight! Fight!（戰鬥！戰鬥！戰鬥！）」、「I Will Never Stop（我永不停止）」字樣的T恤。

川普照片做成商品非首次

其實這並非川普的照片首次被做成衣服。川普在2023年被起訴之後，AI生成的大頭照以及他的被捕照片在網路上瘋傳，川普的競選團隊不甘示弱，在2023年8月底，也開賣印有川普「監獄大頭照」的上衣，川普在社群平台推銷時更稱「想要就去買它」。資深政治行销專家Craig Agranoff表示，相信川普的競選團隊也會考慮將這次的槍擊事件製作成商品。

不過佛羅里達州律師Michelle Suskauer表示，由於上次川普的入獄照是公共記錄的一部分，但這次槍擊最廣廣為流傳的照片，其智慧財產權是屬於攝影師或負責發照的新聞社和圖庫，所以商家或川普競選團隊想要製作成商品，得先獲得許可，很可能要支付補償金才能使用，否則將違反版權。

更多「川普造勢遇襲」相關新聞。

振臂喊「fight」有原因！川普遇襲後首受訪　親曝躲死劫關鍵

造勢遇襲後川普、拜登競選策略大風吹　皆強調「團結」鞏固形象

50歲義消參加川普造勢遇襲喪命！為了保護家人　「如英雄般」犧牲

川普遇槍擊舉高手喊「戰鬥」！馬斯克發聲讚「強悍」：全力支持

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生