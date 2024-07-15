先別管冰棒特價了！全聯60元便當殺進南部　販售門市曝：終於等到

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「什麼！已經偷偷開賣了！我一定要吃到」、「價格很划算，南瓜和米飯都比一般便當店好吃」、「天阿！看起來超好吃的，高雄什麼時候會有呢？」、「嗚嗚高雄跟屏東還沒，還要再等一下」、「竟然台南也開賣了嗎？好羨慕啊，高雄趕快有吧，真的好想吃」、「台南終於等到全聯來送幸福了。」
全聯說到做到了！60元幸福餐盒進軍南部
而記者實際查詢網友購買的該家門市，是位在台南的「永康中山店」，其熱便當系列不論是世大運鹹酥雞便當、雞腿便當甚至是60元幸福餐盒，都在7月13日正式開賣，店家也貼出公告表示，每天上架的時間是中午11點以及下午5點，台南民眾想要吃的民眾千萬不要錯過！
值得一提的是，全聯今年本來就有宣布「會將熱便當銷售據點新增至全台600家門市銷售」，原本前陣子時序邁入下半年，眼看全聯都沒動作，讓不少南部鄉親有些失落，如今已經有全聯南部門市開始販售60元幸福餐盒，全聯正式將這份幸福送往南部，打破「彰化以北全聯才能吃到便當」的銷售模式，未來應該會逐步在更多南部門市設立便當專區。
不過，記者也實際到全聯提供的「門市查詢」以及「幸福食材網」上搜尋相關販售門市，目前有販售的便當門市資訊還尚未更新，以該網友購買到的「全聯永康中山店」來看，點選「熱便當」選項仍然還是查不到，因此暫時要吃熱便當的人只能往「大間一點」的全聯碰碰運氣，或者有禮貌地詢問店員最近是否會開賣便當囉！