基隆-石垣「客貨運航線」明年中開航　航港局盼增靠蘇澳港

我是廣告 請繼續往下閱讀
「PANSTAR DREAM」輪為RO-RO客貨船，總噸位達2萬1,688噸，可載運545位乘客、70輛轎車及150輛8噸卡車(或同等體積、重量之貨物)，該船客艙均為臥艙，船上並設有餐廳、桑拿、娛樂室等，可提供旅客舒適搭乘空間，充足的載貨、載車空間更可提供完善物流服務。
航港局進一步說明，石垣島物資現多自日本沖繩、九州、本州或四國等地輸入，倘此航線開闢，可藉由基隆與石垣間航程距離短的優勢，進而達成臺灣出口物品輸往石垣島，增加我國產品外銷機會，促進貿易發展機會。
觀光客運部分，2023年石垣島旅客入境人數約118萬人，約有93%來自日本本州、四國、九州、沖繩等地，航港局分析，透過此航線亦可吸引日本國內旅客經由石垣轉赴臺灣旅遊，為臺灣帶來觀光效益，同時提供臺灣民眾前往日本旅遊多一項選擇，創造雙向旅遊發展。
另外，航港局提到，鄰近基隆的蘇澳港旅運中心已於6月30日正式啟用，旅運中心旁的11號碼頭可提供3萬級郵輪停靠，且通關效率可達每小時480人，因此葉協隆也建議，日方可評估增靠蘇澳港，以提供更多元豐富的航程。後續航港局也將就船舶靠泊泊位、固定航線登記等相關事宜積極予以協助，以期航線順利開航。