Kawhi Leonard退美國隊成「羅生門」？快艇總裁否認有參與此決定

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生涯6次入選NB 最佳陣容、2次獲得總冠軍賽MVP的Leonard，在今年季末又出現傷情，並因此缺席季後賽，之後他參加了美國奧運男籃為期4天的訓練營，但球隊最終決定讓他離隊，理由是符合他個人的「最大利益」。
在7月11日發布的聲明中寫道：「在過去的幾周里，Kawhi一直在為奧運會做準備，他在拉斯維加斯進行了一些強而有力的訓練。他覺得自己已經準備好參加比賽了。不過，他尊重美國男籃和洛杉磯快艇隊的決定，認為用夏天剩下的時間為即將到來的賽季做準備，而不是參加巴黎奧運會更符合他的最佳利益。」
美國男籃總經理Grant Hill在做出替換Leonard的決定後表示，球隊必須做出調整，並且所有人都已經為此付出了很大的努力。不過快艇方面似乎並不認同美國隊的判斷，Frank說他看了Leonard在美國男籃中的訓練，稱Leonard當時看起來「非常好」。
快艇總裁：Leonard訓練狀態很好
當被問及Leonard是否因膝傷而受到困擾時，Frank說：「前2次訓練我都在場。他看起來非常好，完全參與了他們所做的一切。我沒有參加第3次訓練，但最終，球隊決定朝著不同的方向前進。我當時表示，我真的希望他們能給Kawhi更多的時間。」
Frank直言自己已經和Leonard共識了5年，了解他的身體和狀態，他感覺對方看起來很棒。但自己也理解美國隊必須做出符合球隊最大利益的決定，他將繼續在奧運期間支持美國男籃。
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