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外國人朝聖台灣4座遊樂園！麗寶樂園評價輸它　這間神玩法超意外

▲近日法國籍YouTuber「酷的夢」就特別朝聖台灣4座遊樂園，包括麗寶樂園、劍湖山、六福村、小人國，並在遊玩後給予評價。（圖/YT@酷的夢）
▲近日法國籍YouTuber「酷的夢」就特別朝聖台灣4座遊樂園，包括麗寶樂園、劍湖山、六福村、小人國，並在遊玩後給予評價。（圖/YT@酷的夢）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣雖然有多座遊樂園，但你可否聽過外國人來台灣遊玩是「專門來朝聖遊樂園」的呢？雖然台灣有老字號的劍湖山、六福村、九族文化村，甚至近幾年很夯的義大世界以及麗寶樂園，但這些相比國外的環球影城以及迪士尼，都是小巫見大巫。然而近日法國籍YouTuber「酷的夢」就特別朝聖台灣4座遊樂園，包括麗寶樂園、劍湖山、六福村、小人國，最後由劍湖山在他心中評價最高勝出，而小人國雖然評價墊底，但也因為酷幽默拍攝手法，讓不少觀眾大讚：「看完都想去玩了！」

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法國籍YouTuber「酷的夢」經常在拍片推廣台灣美食以及文化，也常常到許多台灣冷門景點介紹，圈粉無數的觀眾。而近日他以台灣遊樂園為主題，一部片中走訪了麗寶樂園、劍湖山、六福村、小人國等四座台灣遊樂園，並體驗其園區內最刺激的遊樂設施，並給予其評價，影片獲得廣大迴響。

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▲法國籍YouTuber酷近日到台灣4間遊樂園評比，成功挑戰麗寶樂園必玩的魔王關「搶救地心」。（圖/YT@酷的夢）
酷朝聖4座台灣遊樂園！麗寶樂園評價略輸劍湖山

而酷首先來到台中的麗寶樂園，第一件事就先參考Google的評論，並且沿路詢問路上的遊客麗寶樂園有什麼好玩的，像是被推薦「音速迴旋」，讓酷玩完之後也覺得相當刺激。而說到麗寶樂園當然不可不嘗試「搶救地心（斷軌）」，最後一行人玩完之後，酷給麗寶樂園4.1顆星的評價。

第二間酷來到雲林的劍湖山世界，介紹了全台最長手扶梯，一共有60公尺長，還沒到主園區就搶先體驗了劍湖山大魔王「G5雲霄飛車」，也體驗了超長溜滑梯，最後搭了劍湖山第二魔王「擎天飛梭（自由落體）」也不忘跟在地知名人物，劍湖山滷味阿伯來尬Rap幾句，酷還請學生吃滷味，場面非常熱鬧，最後整體感受給予4.3顆星，贏過麗寶樂園。

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▲酷到雲林劍湖山朝聖，遇到知名人物「劍湖山滷味阿伯」，也尬上幾句！（圖/YT@酷的夢）
六福村設施好玩、餐點太貴！酷逛小人國化身巨人超有趣

第三間酷來到新竹有動物園的六福村，一進門就直言今天目標是要搭到「笑傲飛鷹」，後來酷一行人除了玩笑傲飛鷹之外，也挑戰六福村第二魔王「老油井」，玩得很是盡興。不過隨後在六福村用餐時，發現餐點不僅相對昂貴，薯條更是沒味道，只能給予2.5顆星的評價，最後六福村總體評價3.9顆星。

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▲酷也到六福村去挑戰大魔王「笑傲飛鷹」成功，整體給六福村3.9顆星評價。（圖/YT@酷的夢）
最後一間樂園，酷來到桃園的小人國，酷穿著「進擊的巨人」服裝，穿梭在許多縮小版的場景當中，讓許多小朋友看到都哈哈大笑，最後也如願坐到小人國最好玩的「轟浪」，最後給予整體評價3.8顆星，也是本次四間遊樂園評比中，酷心中最低評價的遊樂園。

值得一提的是，酷在遊玩各個樂園時，除了參考Google評價之外，也會詢問遊樂園員工這裡有什麼好玩與好吃的，結果有一名員工突然一片安靜，要酷不要再遊樂園內吃東西，大實話不小心露餡，後來酷影片上架後，該員工也現身表示「我是那個誠實的員工.....我會不會變前員工啊！完蛋QQ」，讓大批觀眾笑翻。

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▲酷跑去小人國玩時，裝扮成「進擊的巨人」，笑翻許多觀眾，直呼「小人國玩出新高度。」（圖/YT@酷的夢）
影片曝光之後，至今已經超過160萬人觀看，不少網友紛紛回應「酷真的好用心...看完都想再去一次這些遊樂園了」、「變成進擊的巨人太好笑了啦！小人國原來是這樣玩的？」、「哇至少10年沒去台灣遊樂園囉！小人國這玩法也是真的有點神」、「怎麼看酷這樣拍就好想去玩XD太好笑了這集」、「台灣這麼老舊的遊樂園，被酷拍成這樣有趣，實在很厲害！暑假找一家來去朝聖一下。


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