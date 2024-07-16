外國人朝聖台灣4座遊樂園！麗寶樂園評價輸它　這間神玩法超意外

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酷朝聖4座台灣遊樂園！麗寶樂園評價略輸劍湖山
而酷首先來到台中的麗寶樂園，第一件事就先參考Google的評論，並且沿路詢問路上的遊客麗寶樂園有什麼好玩的，像是被推薦「音速迴旋」，讓酷玩完之後也覺得相當刺激。而說到麗寶樂園當然不可不嘗試「搶救地心（斷軌）」，最後一行人玩完之後，酷給麗寶樂園4.1顆星的評價。
第二間酷來到雲林的劍湖山世界，介紹了全台最長手扶梯，一共有60公尺長，還沒到主園區就搶先體驗了劍湖山大魔王「G5雲霄飛車」，也體驗了超長溜滑梯，最後搭了劍湖山第二魔王「擎天飛梭（自由落體）」，也不忘跟在地知名人物，劍湖山滷味阿伯來尬Rap幾句，酷還請學生吃滷味，場面非常熱鬧，最後整體感受給予4.3顆星，贏過麗寶樂園。
六福村設施好玩、餐點太貴！酷逛小人國化身巨人超有趣
第三間酷來到新竹有動物園的六福村，一進門就直言今天目標是要搭到「笑傲飛鷹」，後來酷一行人除了玩笑傲飛鷹之外，也挑戰六福村第二魔王「老油井」，玩得很是盡興。不過隨後在六福村用餐時，發現餐點不僅相對昂貴，薯條更是沒味道，只能給予2.5顆星的評價，最後六福村總體評價3.9顆星。
最後一間樂園，酷來到桃園的小人國，酷穿著「進擊的巨人」服裝，穿梭在許多縮小版的場景當中，讓許多小朋友看到都哈哈大笑，最後也如願坐到小人國最好玩的「轟浪」，最後給予整體評價3.8顆星，也是本次四間遊樂園評比中，酷心中最低評價的遊樂園。
值得一提的是，酷在遊玩各個樂園時，除了參考Google評價之外，也會詢問遊樂園員工這裡有什麼好玩與好吃的，結果有一名員工突然一片安靜，要酷不要再遊樂園內吃東西，大實話不小心露餡，後來酷影片上架後，該員工也現身表示「我是那個誠實的員工.....我會不會變前員工啊！完蛋QQ」，讓大批觀眾笑翻。
影片曝光之後，至今已經超過160萬人觀看，不少網友紛紛回應「酷真的好用心...看完都想再去一次這些遊樂園了」、「變成進擊的巨人太好笑了啦！小人國原來是這樣玩的？」、「哇至少10年沒去台灣遊樂園囉！小人國這玩法也是真的有點神」、「怎麼看酷這樣拍就好想去玩XD太好笑了這集」、「台灣這麼老舊的遊樂園，被酷拍成這樣有趣，實在很厲害！暑假找一家來去朝聖一下。