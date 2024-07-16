賴清德最恨的人之一？謝龍介再點名「綠營大咖」：你不能沒有事

不滿綠委稱「新住民不是一個種族」　社福團體痛批：憑什麼定義？

▲民眾黨團宣布撤簽協商結論。（圖／記者林詠青攝，資料照）
▲民眾黨團宣布撤簽協商結論。（圖／記者林詠青攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

民眾黨昨天不滿原先所提的《新住民基本法》，被綠委質疑偷渡中國配偶福利，決定撤簽協商結論，其中，綠委在12日黨團協商時稱，「新住民不是一個種族，不是一個特定的民族，他只是歸化為中華民國國民之前一個短暫的身分定位而已」，引發社福團體不滿。「台灣紫點點多元文化發展協會」理事長李霞直指，族群是根據自己的集體共識而形成的，「今天政治人物與政府憑什麼定義新住民不是一個族群？」新住民不會因為取得身份證，就沒有文化隔閡與語言障礙，「這個法很明顯剝奪了已定居的新住民權益」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前黨團協商處理「新住民權益保障法草案」，民進黨立委張宏陸直指，「新住民不是一個種族，不是一個特定的民族，他只是歸化為中華民國國民，之前一個短暫的身分定位而已」、民進黨立委沈伯洋也稱「新住民的身分是比較模糊的，它是一個過渡的階段」，引發社福團體不滿。

以陸配身份入列國民黨2024不分區立委名單第17名，同時也是社福團體「台灣紫點點多元文化發展協會」理事長李霞指出，自己長期倡議族群文化，就是要社會認同新住民族群文化，不管是最初提出的「新住民基本法」或協商後的「新住民權益保障法」，新住民族群期待的是能夠通過這次立法，不管是在族群定義上或作用實施上都需要一個法源依據，更期待對新住民權益有更具體的政策性實質性內容。

李霞續指，很遺憾這個法從一開始就在動蕩中進行，一方面政黨之間沒有共識，另一方面新住民族群與政黨之間也沒有共識，甚至公民團體兩度召開記者會呼籲，希望這個法是一個實質的跟人權相關的權益法，而不是流為形式的法。

李霞說，最痛心的是看到這次立法過程，政治人物竟然大咧咧說出新住民的身份只是過渡期，震驚了整個族群，這是對整個族群權益的漠視，「政治人物口中的新住民不是一個民族，但新住民是一個族群有自己的多元文化！我們努力推動了幾十年的多元文化，一夕之間被政治人物打成零。」

「族群是根據自己的集體共識而形成的，今天政治人物與政府憑什麼定義新住民不是一個族群？」李霞認為，行政版第十九條，把已定居的新住民直接定義為其實就是等同一般人身份。承上所論述，族群定義是根據族群文化而定，跟有沒有取得身份證無關，新住民不會因為取得身份證，就沒有文化隔閡與語言障礙，「這個法很明顯剝奪了已定居的新住民權益」。

民眾黨團翻桌撤簽協商結論！轟綠造謠新住民法縮短陸配入籍年限

不滿「新住民法案」遭綠營抹紅　民眾黨團：不排除撤簽政黨協商

六甲半甜的傳奇！新住民克服病魔　舉辦種植仙草活動

台味料理探索　中市府開辦新住民中餐烹調

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代