不滿綠委稱「新住民不是一個種族」　社福團體痛批：憑什麼定義？

我是廣告 請繼續往下閱讀
以陸配身份入列國民黨2024不分區立委名單第17名，同時也是社福團體「台灣紫點點多元文化發展協會」理事長李霞指出，自己長期倡議族群文化，就是要社會認同新住民族群文化，不管是最初提出的「新住民基本法」或協商後的「新住民權益保障法」，新住民族群期待的是能夠通過這次立法，不管是在族群定義上或作用實施上都需要一個法源依據，更期待對新住民權益有更具體的政策性實質性內容。
李霞續指，很遺憾這個法從一開始就在動蕩中進行，一方面政黨之間沒有共識，另一方面新住民族群與政黨之間也沒有共識，甚至公民團體兩度召開記者會呼籲，希望這個法是一個實質的跟人權相關的權益法，而不是流為形式的法。
李霞說，最痛心的是看到這次立法過程，政治人物竟然大咧咧說出新住民的身份只是過渡期，震驚了整個族群，這是對整個族群權益的漠視，「政治人物口中的新住民不是一個民族，但新住民是一個族群有自己的多元文化！我們努力推動了幾十年的多元文化，一夕之間被政治人物打成零。」
「族群是根據自己的集體共識而形成的，今天政治人物與政府憑什麼定義新住民不是一個族群？」李霞認為，行政版第十九條，把已定居的新住民直接定義為其實就是等同一般人身份。承上所論述，族群定義是根據族群文化而定，跟有沒有取得身份證無關，新住民不會因為取得身份證，就沒有文化隔閡與語言障礙，「這個法很明顯剝奪了已定居的新住民權益」。