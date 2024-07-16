邊佑錫人氣高過金秀賢！保鑣過度維安害他被批耍大牌 警方調查中
南韓演員邊佑錫因出演韓劇《背著善宰跑》而爆紅，人氣力壓《淚之女王》的金秀賢，贏得《第19屆首爾電視劇大賞》亞洲明星獎男子部門票選，有望與在女子部門勝出的金惠奫一起出席9月的頒獎典禮，讓CP粉們都興奮不已。不過，近日邊佑錫被捲入「過度維安」風波，因為他在12日從韓國仁川機場出國時，保鑣竟封鎖機場出入口，擅自檢查旅客護照與登機證，還用手電筒強光照射旅客，引起不少旅客的不滿，在網路上批評邊佑錫「耍大牌」、「請皇家保鑣」等言論。
記者洪生儒／綜合報導
邊佑錫近期飛到世界各地舉辦粉絲見面會，他在12日現身仁川機場準備飛往香港，沒想到他到第二航廈3樓出境大廳的2號門之後，保鑣便馬上封鎖此處長達10分鐘，保全公司也表示：「避免人潮擁擠造成事故，有事先跟機場人員協商。」不過，機場方則是直到昨（15）日上午都還是不清楚事情是發生在第一航廈還是第二航廈，後來下午才確定邊佑錫是在第二航廈出發，並表示：「保全公司並沒有跟機場協商。」引起不少網友關注。
此外，邊佑錫在進入4樓的大韓航空貴賓室時，保鑣也封鎖了手扶梯的入口，還擅自檢查那些想進入貴賓室的旅客的護照跟登機證，途中還拿手電筒照射旅客的眼睛，引起現場旅客有諸多不滿，讓邊佑錫被批評「耍大牌」、「皇家保鑣」、「濫用權力」等，甚至連國家人權委員會都收到民眾陳情，認為保鑣擅自檢查旅客證件是違法的行為。
事後，保全公司也在15日道歉，承認維安措施不當，並提到邊佑錫的公司沒有這樣要求，檢查旅客護照一事有在機場的協助下進行，不過機場方也隨即否認，表示保全公司沒有跟機場協商過。邊佑錫的公司也發聲明致歉，向受到影響的旅客道歉，並承諾今後會更嚴密的確認與注意保鑣的行為。而邊佑錫在16日從香港飛回韓國時，親切與送機粉絲打招呼，身邊沒出現專業保全人員。
針對邊佑錫的保鑣「過度維安風波」一事，仁川機場警察團也在16日表示，正在對邊佑錫的保鑣是否違反《刑法》上的業務妨礙罪、暴行罪、強迫罪進行調查中。