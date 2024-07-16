金管會將重新開放純網保申請 彭金隆盼看到「有狼性的哈士奇」
金管會主委彭金隆今（16）日公布促進金融科技發展5大策略，其中將重新開放「純網路保險公司」申請，並修訂相關申請條件，包括可經營業務範圍、股權比重等，預計年底前完成相關方案。不過，相較市場習慣用「純網保」稱呼，彭金隆認為「數位保險公司」更貼近金管會的規劃，他也希望充滿創意的團隊，不要受到既有框架限制，更以「狼與哈士奇」來比喻，稱哈士奇與狼各有優點，但希望看到「具有狼性的哈士奇」，也期待吸引國外具有獨角獸潛力的團隊來台灣。
記者顏真真／台北報導
彭金隆表示，金管會支持網路金融（數位金融）發展，期望能發揮捻魚效應，未來有2大方向，在純網銀方面，將放寬純網銀業務範圍與線下活動限制，至於純網保也將重啟大門，開放業者申請。
不過，彭金隆也幫「純網保」正名，應該稱「數位保險公司」，這在國外發展已久，新型態的保險公司有生態系、創新性獨角獸、傳統金融轉投資這3型態，還以「狼與哈士奇」做比喻，希望充滿創意的團隊，不會受到既有框架限制，新創團隊在框架下久了之後會失去創新動能，既然要開放「數位保險公司」，希望給予可能性，不一定要依附在金融機構下，他覺得「哈士奇」與「狼」都有優點，希望看到「具有狼性的哈士奇」。
金管會預計今年底前公布開放「數位保險」申設相關細節，除業務範圍有望放寬，像是純網路壽險公司不能承作儲蓄型商品，未來有可能開放，純網路產險公司可能不限只能賣創新型產品，還有就是股權分配，原本金融業與金融科技業的股權分配有限制要求，未來也是朝開放鬆綁開放，不排除銀行也能來申請。
至於會釋出多少張「數位保險」執照？彭金隆表示，目前言之過早，但也沒有預定目標，會開放一套制度，提供業者可以申請的機會。