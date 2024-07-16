藍白又贏！新住民法立院壓軸三讀名稱吵不停 拍板立基本法
立法院本會期最後一天院會今（16）日開夜車清倉法案，原本表決氣氛頗為平靜，直到最後壓軸的新住民法則再掀朝野口角，儘管院長韓國瑜在表決前再次召集協商15分鐘，但雙方仍無共識，從法案名稱就意見不同，最後藍白挾人數優勢，仍將法案名稱從行政院版，新住民權益保障法改為《新住民基本法》通過。
記者林詠青／台北報導
先前朝野協商原本已達成共識，三黨簽訂協商結論的新住民法生變，民眾黨團因不滿綠委連日「抹紅」，宣布撤回協商結論，導致今天立法院會須進行表決。
民眾黨立委麥玉珍發言時強調，基本法是要明確政府施政方向，更引領相關執法的制定、確認所有政策能朝一致的目標前進，法案名稱應當反應立法精神及重要性。國民黨立委牛煦庭也認為，如果只以權益保障法通過是「頭重腳輕」。
民進黨立委羅美玲則表示，基本法的象徵意義大於實質，若定為基本法，反而還要再加訂關係法、單位的組織法，曠日費時才是緩不濟急。
立委沈伯洋強調，基本法法律位階較高，若依民眾黨版本針對身分入籍問題所稱「除法律另有規定外」的方式排除陸港澳人士相關規定，「不知道是在基什麼東西？」他認為，做壞事不一定要有壞心，民進黨只是要提醒，當擬定新法律時，哪個條款可能形成國安漏洞。