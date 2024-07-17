獨／魔獸與賴清德拍影片被認定「台獨份子」 TAT鄭州站被「消失」
TAT亞洲錦標賽第四站中國鄭州站驚傳「被消失」，主因是「魔獸」霍華德被中國官方視為是「台獨份子」，而霍華德不僅是TAT的股東，也是台北野馬隊的球員，因此中國鄭州站的比賽也無法舉行。
記者廖聿偉/台北報導
霍華德認為是「台獨份子」主因是去年5月與當時還是副總統的賴清德合拍影片，而片中提到台灣是「country」，也觸動兩岸敏感神經，雖然霍華德改口稱「country」的意思是「另一個地方、鄉村」，但中國球迷、粉絲都不買單，當時就揚言要封殺。
TAT亞洲錦標賽總共有六站，原本預定第四戰要轉戰中國舉辦，但據悉文件送審至中國官方報批，就被挖出過去霍華德挺台灣的言行，因此遭到封殺，還連帶讓整個TAT賽程都被取消。據傳某位台北野馬啦啦隊成員也因披中華民國國旗拍照，也被列為是台獨的一份子。
霍華德恐最後一次來台打球
中國此舉動跟國家政策有關，畢竟「一個中國」的原則是不容被質疑的，日前藝人田馥甄在中國的演唱會也遭取消。
不過台灣球迷仍有機會看到霍華德的球技，TAT亞洲錦標賽第5站就將在7月26至8月1日在台北舉行，這也可能是霍華德最後一次在台灣打球。畢竟目前台灣職籃兩聯盟都已經明確訂定了洋將薪資上限。
台北野馬陣容星光熠熠，除了霍華德外，還有前NBA洛杉磯湖人Quinn Cook，以及上季幫助T1聯盟雲豹奪冠的卡森斯（DeMarcus Cousins）。原本台北野馬還想招募NBA傳奇後衛Rajon Rondo，不過暫時沒有談成。