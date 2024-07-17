第一會期結束！郭國文統整藍白三大亂象「害我尾椎骨折」
立法院本屆第一會期在昨日結束，對此民進黨立委郭國文今（17）日統整藍白三大亂象，包括不顧違憲疑慮，貫徹「只要藍白要、有什麼不可以」；其次是辦綠不辦藍，暴力藍委沒事，送醫綠委就要送紀律，更害他「尾椎骨折」；第三是藍白收割機到處開。
記者陳威叡／台北報導
郭國文說，首先是用黑箱、暴力通過擴權法案後，藍白深知有違憲疑慮，因此把握空窗期惡搞，從鏡電視、雞蛋調查委員會，到昨日要求總統賴清德來「即時回答」立委提問，每個都有違憲疑慮。要不是藍白亂搞擴權法案，一直想要違憲「質詢」總統，也許總統賴清德已完成史無前例的國情咨文。
郭國文說， 國會轉播全台灣都看得到，大家應該沒想到，經過這波亂象後，被送紀律委員會的竟然是他跟鍾佳濱，但人民看到的是，暴打林楚茵的王鴻薇，害他尾椎骨折的洪孟楷、黃仁，讓沈伯洋頭著地摔落的邱鎮軍與謝龍介，這些真正使用暴力的藍委，竟然全數沒事？院長韓國瑜護航自己人到如此地步！
郭國文說，藍白的荒謬法案當然不會少，但面對新住民法案的爭議條款，將行政院版新增一個「之」字，就變成通過「國民黨版」，真是收割新高度。更不用說藍白把《公司法》已明定的加薪制度內容轉到《證交法》中，到處宣傳自己的修法成果。但其實上市櫃公司也適用《公司法》，將現有規範再寫一次，無實質意義卻頗有收割、騙票意圖。