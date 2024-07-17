神岡桶屍案！酒店女殺男友「水泥封屍」棄置工廠　二審判27年6月

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由於男子遺體已經「蠟化」，死亡約2年以上，雖遺體大致完好，未遭肢解，但是面目全非，無法辨識容貌，家屬亦無法指認，不過檢方觀察死者背上刺青及配戴的手錶，懷疑其為蔡女3年前失蹤的陳姓男友，經法醫從牙齒、骨骼萃取細胞後，證實遺體就是陳男。
檢警深入調查後，發現蔡女曾從事酒店小姐，並和陳男有債務糾紛，且她還在陳男死亡後，使用其手機傳送訊息給家屬，試圖營造陳男仍在世的假象；另外，工廠內查獲的塑膠桶及水泥攪拌器等物均為蔡女所買，因此懷疑其涉有重嫌。
雖蔡女從落網後均否認犯行，但檢方仍在去年3月依法起訴；經台中地院國民法官參與審理後，今（8）日下午2時許判決出爐，蔡女殺人部分判處18年、褫奪公權10年，棄屍5年，偽造文書、盜用他人通信設備分別處2年及3年，合併判處27年6月；今天台中高分院駁回上訴、維持原判。
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