三重祖孫滅門3死！涉案女婿疑申請精神鑑定 家屬淚崩盼求處重刑
新北市三重區日前傳出一起祖孫3死滅門血案，事後警方迅速逮捕涉案的24歲張姓二女婿，新北地檢署日複訊後，依殺人、故意殺害兒童等罪，犯罪嫌疑重大恐有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，對此，死者家屬今天召開記者會表示，張男犯後曾假冒死者與其他家屬對話，試圖營造被害人仍在世的假象，且又疑似申請精神鑑定想逃避刑責，希望檢方能求處重刑還被害人一個公道。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，本案死者為69歲劉姓老婦、30歲陳姓二女兒以及3歲孫子，3人均遭棉被包裹陳屍臥室。而涉有重嫌的二女婿張男，因與岳母劉婦有借貸糾紛，被警方認定涉有重嫌，案經調查，警方發現他於5月6日抱著劉婦的愛犬「糯米」搭乘白牌計程車離開住家後，隨即前往板橋火車站搭車逃往台中。
日前警方在張男位於台中西屯區的套房內將其逮捕，針對本起事件，張男供稱因債務問題才會殺害妻子、岳母及繼子；今天死者家屬在北市議員應曉薇陪同下召開記者會表示，張男除了在犯後假冒死者名義與其他家屬聯絡外，還竊取死者的手機、筆電及信用卡等物，並致電保險業務員詢問保單借款、理賠等事項。
家屬接著表示，如今張男又疑似申請精神鑑定，想藉此逃過刑責，希望檢方對他求處重刑，另外，由於案發地仍在進行命案現場模擬，該處也還是充斥異味，盼檢方能協助家人在不影響偵查的情況下，早日回去招魂及整理。