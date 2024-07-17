影／孟加拉爆大規模學生衝突！公務員缺額保障惹議　釀6死逾400傷

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導統計目前已知有6人死亡，其中3名死者是學生，1名是路人；當地警方督察米亞（Bacchu Mia）表示，衝突事件升溫後，有297人在至達卡醫學院附設醫院（Dhaka Medical College Hospital）就醫，其中有12人傷勢過重必須住院；當地警方稱「我們不知道他們是如何死亡的，因為我們沒有動用武力」，孟加拉軍方則表示已於全國各地部署維安戒備。
孟加拉發展研究與經濟整合中心（RAPID Bangladesh）的執行長拉薩克（Abdur Razzaque）表示，目前有近3200萬孟加拉年輕人失業；這群年輕大學生所不滿的是孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）於2018年廢除的「公務員配額制」，這項制度除了保障女性（10%）、偏鄉地區（10%）、原住民（5%）與殘疾人士（1%）名額外，還保留30%缺額給1971年孟加拉獨立戰爭的軍人後代，
報導指出，孟加拉每年約有40萬名應屆畢業生，而公務員缺額大約是每年3000個，總理哈希納於今年6月恢復這項制度，並拒絕接受學生們希望撤回的請求，指責這些抗議活動是由反對派伊斯蘭黨（Jamaat-e-Islami）、孟加拉民族主義黨（Bangladesh Nationalist Party）所推動。
目前孟加拉最高法院上週裁定配額制先暫緩一個月，司法部長胡克（Anisul Huq）則批評兩黨動員學生組織甚至到示威活動內，包含孟加拉總理和最高法院都呼籲抗議學生回到課堂，拒絕的學生們選擇達卡和其他大城市週邊的道路進行封鎖癱瘓交通，警方則在鎮壓衝突時以催淚瓦斯和橡膠彈還擊。