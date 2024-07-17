神曲《NIGHT DANCER》imase在新莊！飆台語「大家好」千人嗨翻
日本「神曲製造機」imase今（17）日晚間8點在Zepp New Taipei開唱，億級神曲《NIGHT DANCER》前奏一出就讓全場瘋狂，他也秀了台語表示：「打給厚（大家好）！」除了在台上聊起美食，還向現場募集一定要吃的美食或名產，熱愛台灣食物溢於言表。
記者陳雅蘭／新北報導
imase首次的亞洲巡迴「Shiki」以曼谷為起點，陸續造訪香港、吉隆坡、首爾，最終站今晚來到台北，吸引1200名歌迷到場支持。他的巡迴名稱「Shiki」是以「四季」為主題，為了讓大家感受到春夏秋冬的不同，特別在曲目編排、服裝及演奏樂器下足苦心。
imase一上場就充滿活力的回應台下歌迷的熱情，更大秀台語「打給厚」瞬間迎來全場尖叫回應，他表示：「大家好，我是imase，可以跟大家見面非常開心，讓我們一起嗨吧！」首度在台北舉行個人專場，除了以全樂團的陣容呈現演出，imase更演唱包含超過2億瀏覽的《NIGHT DANCER》在內共18首歌曲，而《NIGHT DANCER》推出後在各社群平台崛起，還變成抖音神曲，imase對此表示很感謝這首歌，自己才有機會被日本以外的大家看見與喜愛。
演出期間，imase話匣子大開，與台下歌迷暢聊美食，更募集一定要吃的美食或名產清單。他最後以《Happy Order？》、《Heroine》等歌結束今晚演出，imase也表示一定會再來與大家相見。