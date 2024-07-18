塞爾提克NBA奪冠還不是世界冠軍？歐洲冠軍主帥：先擊敗我們再說

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過去美國隊習慣稱自己聯賽的冠軍為世界冠軍，像是MLB美國職棒大聯盟的總冠軍賽就俗稱「世界大賽」，一方面是他們除了足球、在其他球類項目的表現確實超群，另一方面也是因為他們對於自身的實力很有信心。
不過也並不是所有人都認同這種論調，長期以來在籃球項目上，歐洲都是美國的主要對手，從蘇聯時期到如今的法國、塞爾維亞，都給美國男籃帶來壓力。而身為新的「歐洲冠軍」，Ataman就代表自己的球隊向塞爾提克發起了一場挑戰。
Ataman表示：「在波士頓塞爾提克隊成為NBA冠軍後，他們在社群網站X上寫道：『世界冠軍波士頓隊。』歐洲籃球聯賽不甘示弱回應道：『你們得先擊敗這支球隊』，並附上我們球隊的照片。」
「你還不是世界冠軍，如果你想獲得世界冠軍頭銜，就先來擊敗我們歐洲聯賽冠軍。」Ataman自信滿滿地幫帕納辛奈科斯隊約戰，「如果你這麼有信心，我建議你來OAKA（雅典奧林匹克體育中心）擊敗我們。」
Ataman毛遂自薦 自認可以在NBA執教
Ataman也毛遂自薦，他認為自己有能力可以在NBA執教，「我們可以將一支球隊從釣魚隊提升到高水準，我現在不會提及任何名字，我在帕納辛奈科斯很開心。如果有球隊對我有意思，他們可以在我的合約到期後來談。」
他還說自己的風格適合NBA，「字母哥」Giannis Antetokounmpo也喜歡自己的執教方式，「NBA籃球是一場表演。Giannis Antetokounmpo是NBA中最有價值的球員之一。這些球員喜歡的我的風格，包括我輕鬆的舉止、與球迷的連結、與球員的關係、球隊的打球風格以及我大膽的舉動。之前我們在國家隊相遇時，Giannis就已經對我的風格感興趣了。如果Giannis成為俱樂部的總經理，我會去NBA，但誰知道我那時候年紀多大了。」
帕納辛奈科斯今年在歐洲聯賽冠軍戰以95：80擊敗皇家馬德里，拿下隊史第7座總冠軍，歐洲籃球聯賽史上僅次於皇馬的11次和莫斯科中央陸軍的8次，他們是史上最偉大的希臘職籃球隊。