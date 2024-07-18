美國總統拜登81歲再度確診！新冠重症、死亡8成以上都是65歲長者
美國大選兩位候選人的一舉一動都是全球關注的焦點，川普躲過槍擊，在支持率出現了變動，而已經高齡81歲美國總統拜登，健康問題向來引發議論，就在選情進入白熱化的階段，拜登又確診新冠，而拜登確診後最新登機畫面公布，被發現拜登上樓梯時明顯吃力，讓人忍不住替他擔心。事實上，年長者確診新冠的確是需要提高警覺，根據疾病管制署在7月16日公布的資料顯示，累積併發症中65歲以上長者占79%，且累積死亡個案中65歲以上長者甚至高達90%。
記者周淑萍/綜合報導
根據疾管署的統計資料，7月9日至7月15日新增898例COVID-19本土確定病例，較前一週新增987例，有下降的趨勢，而在累積併發症中65歲以上長者占79%，將近8成的比例，且上週新增104例死亡病例，較前一週新增99例略為上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，比例相當高。
台大醫院急診醫學部臨床教授李建璋曾經公開提醒，高齡者是COVID-19高危險族群，要早期診斷、早期投藥才能降低重症或死亡風險，而高齡民眾得到新冠「非典型才是典型」，非典型表現歸納起來有四項：
📍微溫：老人的發燒並非青壯年的38.3°C。美國感染科學會認定，老人口溫37.8°C一次或37.2°C二次，就是發燒，是一個強力的感染證據。
📍吐瀉：很多老人經年久咳不止，用咳嗽和喉嚨痛很不容易辨識新產生的新冠症狀；很多時候，是以呼吸喘、甚至呼吸衰竭表現。但這些表現還算典型。相對非典型的是腸胃道症狀，在流行期間，老人持續嘔吐或腹瀉，也是新冠的一種表現。
📍譫妄：超高齡長者、巴金森或失智症患者、或曾經中風的病患，感染新冠時可能產生急性腦功能障礙，以「譫妄」的形式表現。譫妄是一種突發性認知障礙，會胡言亂語或產生妄想症狀。
📍跌倒：孱弱老人長期肌少、肌弱，全身性感染造成的倦怠衰弱，往往會用跌倒，甚至外傷性腦出血表現。