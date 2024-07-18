巴黎奧運／LBJ霸氣當老大叫KD多投一球！美國夢幻隊出現隱憂

破紀錄！2024巴黎奧運門票已賣出870萬張　大會預計發售1000萬張

▲2024巴黎奧運門票已賣出870萬張破紀錄，大會預計發售1000萬張。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運門票已賣出870萬張破紀錄，大會預計發售1000萬張。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運會即將在7月26日到8月11日展開，這也是第三十三屆夏季奧林匹克運動會，地點在法國巴黎舉行，根據法國媒體《法新社》報導，法國大會方已經賣出870萬張門票，打破過去歷屆奧運紀錄。《法新社》報導，過去奧運會以1996年的亞特蘭大奧運最受歡迎，共賣出830萬張票，也是史上第一。而這次大會巴黎奧運有國內6成以上民眾購票，加上足球、籃球等還有一些殘餘的門票可以購入，預計大會將售出1000萬張門票，再創紀錄。

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法國巴黎奧運破紀錄　但仍有疑慮

巴黎奧運雖然已經倒數10天不到，但整體巴黎奧運的狀況跟治安、交通等仍令人憂心，加上塞納河的河川品質等，都讓民眾還是相當緊張。

法國總統Emmanuel Macron（馬克宏）曾承諾，巴黎奧運可以讓選手安心「競賽」，但塞納河的水質要如何改善，還是大工程，18日法國巴黎市市長Anne Hidalgo跳河游泳親自示範，希望以此讓外界及選手安心。

巴黎奧運塞納河鐵人三項游泳比賽將於7月30日至31日和8月5日舉行，公開水域游泳比賽將於8月8日至9日舉行。 塞納河方面，法國政府投資14億歐元（約499億台幣）防止污水流入河中，但本月初進行的水質檢測未達標。

這屆2024 巴黎奧/帕運所有賽事的門票，早在去年之前就開賣，輕鬆達到830萬張門票的奧運紀錄，也是疫情後的首次開放，民眾都很期待。

巴黎奧運門票以官方說法約為24 歐元（約855元台幣）至950 歐元（33873台幣），這還不包括開閉幕典禮門票。 一般民眾門票有15% 屬於高價位，其餘門票便以較低價格提供數百萬張門票給觀眾。不過平均票價約落在90歐元（約3209元台幣），也不便宜，但衝浪賽事等，是免費觀賽。

▲2024巴黎奧運將在塞納河舉辦水上開幕式，到時候將有100多艘船，載著選手和官員航行塞納河出場，觀眾也同時可以一飽巴黎塞納河風情。(圖：維基百科)
▲2024巴黎奧運將在塞納河舉辦水上開幕式，到時候將有100多艘船，載著選手和官員航行塞納河出場，觀眾也同時可以一飽巴黎塞納河風情。(圖：維基百科)
▲法國巴黎奧運一個月後展開，炎夏高溫成為選手課題。圖為在巴黎奧運前整治的法國塞納河。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國巴黎奧運一個月後展開，炎夏高溫成為選手課題。圖為在巴黎奧運前整治的法國塞納河。（圖／美聯社／達志影像）

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