第一會期落幕！民眾黨團好感度最低 全被「這一人」拖累
立法院第一會期在前天落幕，4個月來朝野交鋒不斷，517更迎來國會最嚴重肢體衝突，對此「榮泰創數據」觀察藍綠白三黨立委綜合聲量，其中整體好感度國民黨以0.37為首，依序為民進黨0.31，最後則是民眾黨0.25敬陪末座，並分析黃國昌在議題操作和發言上的熱議表現，打破了小黨在關注度上的劣勢，吸引大量公眾討論，卻也因爭議性極大，導整體好感度大受影響。
記者陳威叡／台北報導
「榮泰創數據」觀察國民黨、民進黨、民眾黨立委的綜合聲量，過去8年連續擁有過半國會席次的民進黨，本屆不僅在人數上失去優勢，在議程主導上也因藍白聯手抵制而備受制衡。民進黨立委總聲量合計311萬則，遠低國民黨立委總體的454萬則，儘管兩黨席次僅差1席，但聲量差距卻相當懸殊。
「榮泰創數據」說明，民眾黨立委人數僅有8人，但在重炮型立委兼黨團總召黃國昌帶領下，立委聲量合計209萬則，顯示在議題操作和發言上的熱議表現，打破了小黨在關注度上的劣勢，吸引大量公眾討論。
而網路好感度方面，聲量躍居三黨之冠的國民黨立委，以0.37的整體好感度獨占鰲頭，領先民進黨立委的0.31，民眾黨立委則以0.25敬陪末座。國民黨內高聲量的立委如韓國瑜和羅智強，顯著拉高了整體好感度。相比之下，民進黨內高聲量的立委中較無好感度特別突出的對象，使得整體戰力較為平均，讓國民黨立委的好感度表現得以超越綠營。
至於民眾黨，在本屆立委就任後，面對重大議題表決時，不是全體棄權就是支持國民黨，被歸類為「小藍」，不僅遭民眾批評假中立，更辜負「討厭藍綠」選民的期待。此外黃國昌雖然具備強大的爆發力，但也因其爭議性大，導致民眾黨立委整體好感度大受影響。