立院十大聲量王曝！黃國昌奪第一、韓國瑜好感度最高

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排名第二的是國民黨立委徐巧芯，聲量與黃國昌一樣破百萬、高達154萬則，可謂立院的男女戰神。徐巧芯的好感度0.27，近期因深陷親屬詐騙案風波、公開台灣援助烏克蘭的密件、與民進黨立委黃捷互槓，以及網紅四叉貓發起朝聖徐巧芯家活動等事件，均受到媒體大量報導，受矚目程度極高。
排名第三的是立法院長韓國瑜，聲量超過82萬則。立院攻防衝突中，韓國瑜主持議事的風格和手段成為關注焦點，包括沒收民進黨立委質詢權、採用30年未使用的舉手表決、選擇性外流立院影像，以及刻意詢問7次有無異議，以讓國民黨立委回神來反對民進黨，這些行徑皆讓綠營多次抨擊其成為藍白打手。不過，由於韓國瑜需保持議事中立，平時不會對法案發表個人看法或是主動批評執政黨，因此好感度達0.57，是前10人名單中最高。
排名第四和第五的是藍綠兩黨總召傅崐萁及柯建銘，聲量分別是74萬則和50萬則，兩人好感度接近，約在0.2左右。身為第一線衝鋒陷陣的黨團黨鞭，其一舉一動自然被民眾放大檢視。傅崐萁受花蓮大地震、率團赴中、提案花東交通三法、主導國會改革推動等事件的關注；嫻熟議事的柯建銘則是透過召開記者會和朝野協商，痛批藍白聯手毀憲亂政、慨歎國會已死，力抗民進黨在立院處於劣勢狀態，讓他在立院中仍佔據著話語權與影響力。
排名第六的是具有高知名度的新科立委黃捷，獲得超過48萬則聲量，好感度0.35。黃捷開議首日不僅與徐巧芯上演「搶麥」大戰，之後又因徐巧芯身上名牌和洗錢案等議題多次隔空互嗆，在會議中也被指控偷表決卡、開鎖強行進入會議室等，都讓她的討論度居高不下。
民進黨立委沈伯洋在國會改革法案衝突中遭重摔送醫，聲量瞬間暴衝，會期間又因第五縱隊、被冒用身分、A片監控說等國防話題，引起輿論熱議，更因此與藍委頻頻互槓、指控藍白斷章取義，總聲量超過34萬則，位居第七，是眾立委中的新聲量王黑馬，但其好感度僅0.2。
排名第八的是社群經營頗有成效、以剖析外交與軍事相關議題為主的民進黨立委王定宇，聲量累積超過33萬，好感度為0.4，高於民進黨整體立委的表現。時常在臉書針貶時事，且貼文屢屢破千則留言的國民黨立委羅智強，是藍營名副其實的空戰一哥，總聲量合計為25.6萬則，排名第九。由於他經常對民進黨火力全開，使得支持者的黏著度高，好感度達0.53，明顯高於前十名的中間值。排名第十的是民進黨團幹事長吳思瑤，她在院會中奮力與藍白立委對抗，每次為黨或自家委員發聲，以及公開回應新聞時事，讓她累積了25.5萬則聲量，好感度0.25。
總體而言，本會期立法院在多次交鋒下，多數立委在聲量上都有所斬獲。其中排名前十的高聲量立委中，新科立委如徐巧芯、黃捷、沈伯洋、羅智強就佔了四名。透過積極參與議題討論、展示突出的個人風格，迅速累積個人聲量，在議會中發揮影響力。在下個會期迎來之際，各黨派也需思考如何維持和提升聲量和好感度表現，同時調整策略來扭轉在某些部分處於劣勢的情況，進而強化整體立委的戰力。