總統大選政治獻金曝光！藍花費2億、綠5億 柯文哲怒嗆：一群騙子
監察院政治獻金查閱平台昨日公布2024總統、立委大選政治獻金。三位總統候選人的支出部分，民進黨候選人賴清德申報5億多元，民眾黨候選人柯文哲申報3億4千多萬元，而國民黨候選人侯友宜則申報最少，僅有1億9000多萬元。在結餘部分，柯文哲破6000萬，為三黨候選人中最多，賴清德768萬、侯友宜615萬。對此，柯文哲今（19）日痛批，「一群騙子！國民黨花不到兩億，民進黨花五億，這怎麼可能？我才不相信！」
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨立院黨團今日上午舉行黨團會議，會議後柯文哲接受聯訪，回應時事議題。媒體詢問總統大選政治獻金一事，柯文哲回應說「選舉費用國民黨花不到2億，民進黨花5億，你們相信嗎？一群騙子」、「怎麼可能，我花3.4億，國民黨花不到2億，民進黨花5億，這怎麼可能？制度定在那裡，但怎麼讓它真的有作用，監察院要自己解決。」
柯文哲說，2014年國民黨副主席連勝文選台北市長的競選費用比我還低，從那天開始10年後又發生國民黨競選費用比他低，「民進黨五億，我才不相信！」
針對選舉結餘款，柯文哲回應，6000萬中有1500萬是登記總統的保證金，剩下的4500萬，選後還有辦小草感恩會，這樣就花了1900萬，大概剩下2100多萬而已，民眾黨最近開始辦上課，未來兩三年內主要會用來做上課用。