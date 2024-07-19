Westbrook轉戰金塊！快艇四星計劃失敗　Leonard成下賽季關鍵人物

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Westbrook在上賽季一開始還是以先發出賽，直到快艇從76人手中交易來Harden後，Westbrook轉往第六人發展，上賽季Westbrook場均貢獻場均22.5分鐘貢獻11.1分4.5助攻，等三項數據都寫下生涯新低，不過在防守方面，Westbrook卻打出生涯最好的表現，根據《Second Spectrum》數據統計，他在上季防守300次以上投籃的球員中，防守命中率排名第4。
快艇組大團拚冠軍 季後賽止步首輪
快艇在去年10月和76人交易Harden，組成「四星組合」全力衝擊NBA總冠軍，沒想到Leonard在下半季打打停停，季後賽更是只出賽一場，就沒再上場，結果快艇在季後賽首輪以2:4不敵獨行俠，首輪就被淘汰出局，四星組合以失敗收場。
休賽季George和快艇球團談判破裂，最終和76人簽下4年的頂薪合約，今日快艇再以先簽後換將Westbrook送往丹佛，也代表快艇承認這次「組大團」行動以失敗收場。
快艇在Westbrook這筆交易中換回來的Kris Dunn，預計將會成為頂替Westbrook成為快艇的第六人，Dunn上賽季在爵士場均出賽18.9分鐘，繳出5.4分、3.8助攻、2.9籃板，此外Kobe Brown也被視為下賽季快艇第六人的人選之一。