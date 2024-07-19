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Westbrook轉戰金塊！快艇四星計劃失敗　Leonard成下賽季關鍵人物

▲「威少」Russell Westbrook轉披丹佛金塊戰袍，宣告快艇四星計畫徹底失敗，Leonard能否保持健康成為關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲「威少」Russell Westbrook轉披丹佛金塊戰袍，宣告快艇四星計畫徹底失敗，Leonard能否保持健康成為關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

前MVP、9屆明星後衛「威少」Russell Westbrook，將以先簽後換的方式轉戰丹佛金塊，這也意味著快艇的「四星計劃」以失敗告終，Paul George在休賽季選擇以4年2.12億美元（合台幣約69億）轉戰費城76人，如今Westbrook出走丹佛，快艇四星僅剩Kawhi Leonard和James Harden，若Leonard下賽季缺席率依舊偏高的話，快艇的戰力將嚴重打折。

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Westbrook轉打第六人　打出生涯最佳防守表現

Westbrook在上賽季一開始還是以先發出賽，直到快艇從76人手中交易來Harden後，Westbrook轉往第六人發展，上賽季Westbrook場均貢獻場均22.5分鐘貢獻11.1分4.5助攻，等三項數據都寫下生涯新低，不過在防守方面，Westbrook卻打出生涯最好的表現，根據《Second Spectrum》數據統計，他在上季防守300次以上投籃的球員中，防守命中率排名第4。

快艇組大團拚冠軍　季後賽止步首輪　

快艇在去年10月和76人交易Harden，組成「四星組合」全力衝擊NBA總冠軍，沒想到Leonard在下半季打打停停，季後賽更是只出賽一場，就沒再上場，結果快艇在季後賽首輪以2:4不敵獨行俠，首輪就被淘汰出局，四星組合以失敗收場。

休賽季George和快艇球團談判破裂，最終和76人簽下4年的頂薪合約，今日快艇再以先簽後換將Westbrook送往丹佛，也代表快艇承認這次「組大團」行動以失敗收場。

快艇在Westbrook這筆交易中換回來的Kris Dunn，預計將會成為頂替Westbrook成為快艇的第六人，Dunn上賽季在爵士場均出賽18.9分鐘，繳出5.4分、3.8助攻、2.9籃板，此外Kobe Brown也被視為下賽季快艇第六人的人選之一。

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