大選政治獻金曝光！柯盈配2/3捐款3萬以下 黃揚明：小草力量大
監察院政治獻金查閱平台昨日公布2024總統、立委大選政治獻金。三位總統候選人的支出部分，民進黨候選人賴清德申報5億多元，民眾黨候選人柯文哲申報3億4千多萬元，而國民黨候選人侯友宜則申報最少，僅有1億9000多萬元。在政治獻金來源部分，民眾黨的柯盈配的政治獻金來源與傳統兩大黨不同，不但企業捐贈比例不到5％，超過4分之3的比例都是3萬元以下的小額捐款，甚至收入總額是國民黨的1倍強，資深媒體人黃揚明今（19）日表示，可見「小草」的力量確實很強大。
記者呂炯昌／台北報導
黃揚明臉書發文指出，政治獻金收入類別包括：個人捐贈、營利事業（企業）捐贈、政黨捐贈、人民團體捐贈、匿名捐贈以及其他。單一候選人的個人捐款金額上限為10萬元、企業捐款上限為100萬元、政黨捐款金額上限2,500萬元、人民團體捐款金額上限為50萬元，匿名捐贈上限不得超過1萬元，因此個人捐贈與匿名捐贈比較算是「相對小額」的捐款。
黃揚明指出，營利事業（企業）捐贈：賴蕭配－1億6,666萬5,839元（占總收入比例32.37％），捐上限100萬元的企業79家、柯盈配－1,734萬4,229元（4.26％），捐上限100萬元的企業5家，含館長的「惡名昭彰」公司、侯康配－5,425萬9,984元（26.92％），捐上限100萬元的企業34家；三組候選人的3萬元以下收入比例為：賴蕭配－21.03％、柯盈配－76.27％、侯康配－ 9.35％。
黃揚明說，綜合以上，可以發現，柯盈配的政治獻金來源與傳統兩大黨不同，不但企業捐贈比例不到5％，超過4分之3的比例都是3萬元以下的小額捐款，甚至收入總額是國民黨的1倍強，可見「小草」的力量確實很強大。
黃揚明也指出，中選會去年公告的競選經費上限為4億2,749萬4千元，賴蕭配雖然支出超過的競選經費上限，但也沒有任何處罰機制，這樣的競選經費上限規範是否應該檢討？例如如果超出競選經費上限，超過多少就扣除中選會要補助給該候選人的選票補助款相同額度。當然，合法的政治獻金是只能規範乖乖依法申報的候選人，很難查出有暗盤、作帳的團隊。