林雨宣揭「台八男星爆性騷」被酸蹭流量！她直爽回：幹嘛單蹭這事

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去年Me Too事件爆發，最近滿一周年，林雨宣也說，男生女生都要保護自己，不要輕易做出讓人不舒服的行爲、言語，說不定沒這意思，但讓人誤會。而一旁的「小8」趙逸嵐沒遇過性騷擾一事，她說：「可能我有屏蔽吧，也可能會不自覺保護人家，但我沒發現。」
「小8」趙逸嵐在音樂劇《三個不結婚的女人》飾演王家大姊，角色33歲綽號榕哥，是一位短髮帥氣、顧家務實的派出所基層警察，原著漫畫迷一致票選趙逸嵐是不二人選，趙逸嵐也透露，希望可以符合大家最低需求，詮釋角色難的是唱歌，幸好導演說角色是音痴，不過她還是每天練歌，還找室友路嘉欣指導。
該音樂劇講述不結婚主題，林雨宣和從事影視相關工作男友穩交4年，關於結婚，她目前還沒想這麼多，先各自打拚，都還在夢想路上工作，因為原生家庭關係，她也說，本人偏不想結婚，但這件事還是要兩人討論，也沒有先有小孩這選項。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110