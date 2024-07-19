鄭佩佩2天前離世！經紀公司今證實　悲嘆：她近年來身體抱恙

林雨宣揭「台八男星爆性騷」被酸蹭流量！她直爽回：幹嘛單蹭這事

▲林雨宣在社群平台揭曾被前輩提醒某一位八點檔男星，事後該男星爆出性騷擾，她說不意外，卻被酸蹭流量她今直爽回應了。（圖／五口創意工作室提供）
▲林雨宣在社群平台揭曾被前輩提醒某一位八點檔男星，事後該男星爆出性騷擾，她說不意外，卻被酸蹭流量她今直爽回應了。（圖／五口創意工作室提供）

記者林奕如／台北報導

林雨宣日前在社群平台上發文，透露先前進入劇組前，就被前輩提醒小心某位男演員，多年後得知這位男演員二度爆出性騷擾，她直言不意外。她今（19）日出席音樂劇《三個不結婚的女人》記者會，針對被網友說蹭流量，她直爽回應：「如果要蹭，有很多事情可以蹭，幹嘛單蹭這件事情。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
林雨宣透露這件事發生時間點，大約是2、3年前，當時拍攝《黃金歲月》時，她被前輩提醒要小心，「我很好運，有人先提醒我，若是大家都有多一份心力去關心別人，大家都保護好自己，就可以比較杜絕一些讓人不舒服的事情發生。」她之後沒和那位男星合作，「大家都知道我在說誰。」

▲音樂劇《三個不結婚的女人》徐浩忠（左起）、趙逸嵐、吳知豫、康雅婷、林雨宣、林品翰。（圖／五口創意工作室提供）
▲音樂劇《三個不結婚的女人》演員陣容，徐浩忠（左起）、趙逸嵐、吳知豫、康雅婷、林雨宣、林品翰。（圖／五口創意工作室提供）
去年Me Too事件爆發，最近滿一周年，林雨宣也說，男生女生都要保護自己，不要輕易做出讓人不舒服的行爲、言語，說不定沒這意思，但讓人誤會。而一旁的「小8」趙逸嵐沒遇過性騷擾一事，她說：「可能我有屏蔽吧，也可能會不自覺保護人家，但我沒發現。」

「小8」趙逸嵐在音樂劇《三個不結婚的女人》飾演王家大姊，角色33歲綽號榕哥，是一位短髮帥氣、顧家務實的派出所基層警察，原著漫畫迷一致票選趙逸嵐是不二人選，趙逸嵐也透露，希望可以符合大家最低需求，詮釋角色難的是唱歌，幸好導演說角色是音痴，不過她還是每天練歌，還找室友路嘉欣指導。

該音樂劇講述不結婚主題，林雨宣和從事影視相關工作男友穩交4年，關於結婚，她目前還沒想這麼多，先各自打拚，都還在夢想路上工作，因為原生家庭關係，她也說，本人偏不想結婚，但這件事還是要兩人討論，也沒有先有小孩這選項。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

Metoo風波持續燒！男星二度爆性騷　同劇組女星林雨宣：我不意外

獨家／台八男星性騷連環爆！批評三圍「誇張對話」曝光本人回應了

江坤俊爆激戰後「遺留內褲」！苦苓抖內幕：跟另一位開刀房護理師

江坤俊離開台灣！現身機場「臉上沒笑容」醜聞燒12天身旁不見妻子

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代