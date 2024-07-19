賈靜雯10年前「巴黎舊照」曝光！她列6點曝大咖秘辛：刷新我認知
藝人賈靜雯出道34年，憑著姣好的外貌和精湛的演技，獲得大批死忠粉絲的支持與喜愛。49歲的賈靜雯，在跟修杰楷結婚後也生下了3個孩子，但她依然保持凍齡美貌和性感火辣的體態，讓外界都相當佩服，認為她始終保持年輕時的模樣，沒什麼改變。而近日有網友在社群上曬出約莫10年前與賈靜雯的合照，並寫下長文曝光賈靜雯私下的為人，更直言：「接待期間發生很多刷新我新知的事」，至今仍讓人印象深刻，掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
一名網友在小紅書上發文曬出自己多年前跟賈靜雯的合照，並在貼文中透露，自己當年是廣告行業的工作人員，在品牌邀請賈靜雯到巴黎拍攝時，原PO便擔任接待賈靜雯的負責人，她表示：「每一天都在一起，直到送機那一刻。接待期間的確發生了很多刷新我新知的事。」並舉出了6點來說明，像是明星的頭真的很小，「所以她們很上鏡，站一起我就是個大頭娃娃。」
原PO也提到，她原以為藝人都很有錢，全世界都去過，「誰知道靜雯姐說她是第一次來巴黎，很開心很興奮，像小孩一樣！原來她們平時拍戲、陪家人，出去玩的時間和機會真的不多。」還有在吃飯時，賈靜雯總會分幾口讓她也能嚐嚐，讓原PO驚訝的說：「原來她們跟我們一樣，都愛分享呀！」原PO也透露：「古裝武俠片拍多了真的會功夫！」因為巴黎的小偷很多，某天賈靜雯看到原PO立馬跟她分享：「早上出去散步時，突然一個吉普賽女生從後面搶了我手機，還好我反應很快，一個轉身就把女孩抓起來，把手機搶回來。」
此外，原PO也發現節儉這件事並不是普通人的專利，原PO表示：「我帶她去了品牌折扣街逛街，她好像小孩進糖果店一樣，買買買！」原PO對賈靜雯說：「我以為你們不會對折扣店感興趣。」沒想到賈靜雯竟回說：「能省一點幹嘛不省呢！」最後，原PO也提到賈靜雯全程都黏著她，「因為她不會講法語，找不到我會緊張，真的沒有一點架子，但是氣場是一米八。」
貼文曝光後，吸引了其他網友關注，也有網友好奇提問說：「這時候已經離婚了吧！」原PO也回應表示：「對，而且還沒有遇到現任老公，好像回去不久就遇到了。」其實，賈靜雯與前夫孫志浩是在2010年離婚，然後與現任老公修杰楷是在2015年結緣，推斷原PO所曬的照片，可能是在2010至2015年之間所拍下的。