BLACKPINK分開1年「為了粉絲決定合體」！成員預告8／8一起幹大事

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今天，BLACKPINK透過官方後援會宣布，將於出道8週年的2024年8月8日當天舉辦粉絲簽名會，要與88位粉絲一同慶祝出道紀念日，凡是Weverse付費會員者，皆有參加抽簽名會的資格，只要上Weverse分享對BLACKPINK的喜愛，圖片、文字形式都行，就有機會與女神面對面互動。
BLACKPINK粉絲見面會報名即日起至7月26日截止，得獎名單31日在Weverse公開，確切時間、地點，官方會再另行通知得獎者。
BLACKPINK 4成員公司與近況：
Jennie（金珍妮）
2023年12月24日宣布成立「ODD ATELIER」自當老闆，目前以錄製綜藝節目、當空中飛人出席各大時尚活動為主。
Jisoo（金智秀）
2024年1月2日加入哥哥創立的嬰兒健康食品品牌Biomom旗下子公司「Blissoo」，哥哥為她的老闆。Jisoo目前正在拍電影《全知讀者視角》、接精品與化妝品代言，以及參加時尚活動。
Lisa（拉莉莎瑪諾班）
2024年2月8日成立個人品牌「LLOUD」自當老闆，目前出席各大精品與賽事活動、到處旅遊之外，也跟男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）約會旅遊。她也在6月28日推出新歌《ROCKSTAR》，參演的HBO影集《白蓮花大飯店3》確定2025年播出。
Rosé（朴彩英）
2024年6月18日簽給「YG娛樂」相關公司「The Black Label」，除了出席時尚活動、接運動品牌代言，也正在規劃全球巡演活動。