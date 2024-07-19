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BLACKPINK分開1年「為了粉絲決定合體」！成員預告8／8一起幹大事

▲BLACKPINK成員Jisoo（左起）、Lisa、Rosé、Jennie下個月8日確定合體開簽名會。（圖／BLACKPINK IG）
▲BLACKPINK成員Jisoo（左起）、Lisa、Rosé、Jennie下個月8日確定合體開簽名會。（圖／BLACKPINK IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女天團BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa今年8月8日成軍8週年，一年沒合體的4姝，決定為了粉絲聚首，在紀念日當天舉辦粉絲簽名會，不過活動限額88名，勢必搶翻天。

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BLACKPINK去年底（2023）跟「YG娛樂」續約，但4位成員的「個人合約」自理，Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa最後一次合體是在2023年的英國白金漢宮國宴至今已有1年未同框，大家各忙各的。

今天，BLACKPINK透過官方後援會宣布，將於出道8週年的2024年8月8日當天舉辦粉絲簽名會，要與88位粉絲一同慶祝出道紀念日，凡是Weverse付費會員者，皆有參加抽簽名會的資格，只要上Weverse分享對BLACKPINK的喜愛，圖片、文字形式都行，就有機會與女神面對面互動。

BLACKPINK粉絲見面會報名即日起至7月26日截止，得獎名單31日在Weverse公開，確切時間、地點，官方會再另行通知得獎者。

▲BLACKPINK將在出道8週年的2024年8月8日當天舉辦簽名會，活動限額88名。（圖／翻攝Weverse）
▲BLACKPINK將在出道8週年的2024年8月8日當天舉辦簽名會，活動限額88名。（圖／翻攝Weverse）
BLACKPINK 4成員公司與近況：

Jennie（金珍妮）
2023年12月24日宣布成立「ODD ATELIER」自當老闆，目前以錄製綜藝節目、當空中飛人出席各大時尚活動為主。

Jisoo（金智秀）
2024年1月2日加入哥哥創立的嬰兒健康食品品牌Biomom旗下子公司「Blissoo」，哥哥為她的老闆。Jisoo目前正在拍電影《全知讀者視角》、接精品與化妝品代言，以及參加時尚活動。

Lisa（拉莉莎瑪諾班）
2024年2月8日成立個人品牌「LLOUD」自當老闆，目前出席各大精品與賽事活動、到處旅遊之外，也跟男友、世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）約會旅遊。她也在6月28日推出新歌《ROCKSTAR》，參演的HBO影集《白蓮花大飯店3》確定2025年播出。

Rosé（朴彩英）
2024年6月18日簽給「YG娛樂」相關公司「The Black Label」，除了出席時尚活動、接運動品牌代言，也正在規劃全球巡演活動。

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