民進黨全代會主視覺、限定小物曝光！象徵守護台灣、鞏固民主

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全代會的主視覺設計以「盾牌」造型為發想，象徵守護台灣、鞏固民主的意象。設計中運用三種由深至淺的綠色，象徵民進黨資深、中壯代到青年三個世代的耕耘和茁壯，並持續進行品牌優化、擴大社會溝通與參與。
民進黨說明，民進黨一直以來都是最積極培育新血、最重視和照顧年輕人的政黨，因此，本屆全代會黨旗進場橋段，邀請年齡平均25歲、皆為中央黨部新進青年黨工擔任旗手。其中，國際部的楊典剛從海外歸來就選擇到中央黨部工作；而去年在總統大選車隊掃街實況轉播中大放異彩的林若晴，以其高人氣和吸睛度成為本次舉旗手的亮點。
在黨旗進場的橋段上，新媒中心特別邀請編曲家重新編曲「綠色的旗升上天」的音樂，以「守護台灣」為概念，加入2022年版電影「捍衛戰士」主題曲的元素。
開場以自由鐘聲鋪陳磅礴遼闊，主旋律以明亮的電吉他演奏，隨後加入搖滾有力、充滿現代化的聲響與共鳴，象徵捍衛台灣與科技共榮，同時，搭配圓山創黨時期黨旗進場的歷史畫面及各個歷史階段黨旗出現在不同場景的影片，表達民進黨將永遠守護這片土地、團結突破重重挑戰的精神，向過去的民主前輩們致敬。
此外，本屆全代會製作的標語帆布袋延續民進黨富有創意和品味的簡約、大方設計，讓黨代表隨時可以揹上出門，出席貴賓還會獲得本場限定的主視覺盾牌貼紙，可貼在行李箱、筆電、環保杯等個人物品上，自由表達對民進黨的信任及對台灣民主追求的認同。