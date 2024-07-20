直擊／金智媛桃機萌跑4分鐘！直接走到粉絲面前「滿足各種願望」
韓星金智媛今（20）日二度來台，她這次不照第一次來台走VIP通關，晚間大方現身第二航廈接機大廳，與喜愛她的粉絲見面。金智媛一現身接機大廳，環繞機場問候所有粉絲，更走到大家面前揮手、比愛心，還滿足粉絲提出「比貓耳朵」的手勢，女神十分親民。
記者陳雅蘭／桃園報導
金智媛將在21日晚間6點於新莊Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，今天提早抵台做準備，但搭乘的班機KE187延遲快1小時，原定晚間5點50分落地，直到6點46分才抵達，她則於7點18分現身接機大廳，露臉近4分鐘離開。
金智媛一出現，看到大批粉絲就露出驚訝表情，值得一提的是，她的韓國保鑣幫忙指引方向，除了走到左右側的粉絲面前，還特別提醒金智媛看向二樓的粉絲，更帶著藝人去問候站在出口的人，幾乎所有接機的粉絲都有照顧到。
韓國保鑣帶著金智媛問候粉絲之外，也不斷提醒她記得看向媒體鏡頭，比貓耳朵、眨眼、愛心、揮手等手勢都有，相當親民。而媒體原以為金智媛走到出口跟大家打招呼後就會離開，沒想到她卻折返回到大廳，再次跟所有人致意，引起陣陣尖叫。
事實上，金智媛今天抵台其實是走VIP環宇通關，而且落地航廈還是「第一航廈」，但為了跟粉絲打招呼，她決定特地搭車到「第二航廈」，因為只有第二航廈，才有足以容納千人的寬敞空間；主辦與韓方也事先透過媒體公布消息，希望能讓更多沒買到金智媛新莊粉絲見面會的粉絲，有更多看到偶像的機會。