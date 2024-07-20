特稿／邊佑錫保鑣爭議延燒！金智媛保鑣超特別　出招帶藝人找台粉

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事實上，韓保的行事一直以來偏強硬、蠻橫無理，以保護藝人安全為第一考量，推人、打人、拍掉手機等行為已是家常便飯；不過這都不及邊佑錫的保鑣「侵犯人權、隱私」來的嚴重；也因為該事件的關係，連帶仁川機場社長被質詢，警方甚至介入調查，邊佑錫的公司為此道歉，依舊止不住網友怒火。
不確定是否因為此事影響，今天保護金智媛來台的韓國保鑣「行事特別不同」，台方主辦事前溝通後，韓國保鑣從金智媛一落地桃機、走到接機大廳時，就頻頻為她指路、下指令，包含提醒看右側、左側的粉絲之外，還會跟藝人說「看向粉絲的大字報」，金智媛才發現粉絲希望她比出貓耳朵的手勢，保鑣也告訴金智媛記得往上看，她才知道原來二樓也站滿粉絲，除了提點哪邊有人，更帶著她走到出口，和沒有搶到好位置的粉絲打招呼。
值得一題的是，原以為韓方只照顧粉絲感受，沒想到也記得媒體需求，保鑣再次提醒金智媛一一看向報紙、電視台、網路媒體等攝影記者的手機與鏡頭，確定各家媒體都有拍到照片、可以交差發新聞後，才帶著藝人離開。
等金智媛離開桃園機場後，媒體除了討論金智媛有做出何種行為，亦對該位保鑣留下深刻印象，這也是記者跑韓星機場採訪以來，史上第一次看到的「奇景」。因為這樣的作法，不但沒發生推擠，粉絲也非常願意守秩序，韓方懂得各方需求相當聰明與敬業，成功創下雙贏局面。