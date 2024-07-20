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特稿／邊佑錫保鑣爭議延燒！金智媛保鑣超特別　出招帶藝人找台粉

▲邊佑錫近期因為「保鑣保護過當」引起爭議；而金智媛（左）的保鑣「寵粉行為」則引起討論。（圖／記者陳雅蘭、林調遜攝）
▲邊佑錫近期因為「保鑣保護過當」引起爭議；而金智媛（左）的保鑣「寵粉行為」則引起討論。（圖／記者陳雅蘭、林調遜攝）

記者陳雅蘭／桃園報導

韓星邊佑錫人紅是非多，近日引發的保鑣「保護過當」爭議不斷，除了警方介入調查，連機場社長都被質詢。不知是否因此關係影響，各韓國藝人的保鑣紛紛提高警覺、改變作風行事；以今（20）日抵台的金智媛保鑣來看，「親民破表」的專業態度引發媒體熱議。

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▲金智媛保鑣。（圖／記者林調遜攝）
▲金智媛的韓國保鑣，今天在桃園機場不斷提醒藝人「粉絲在哪裡」。（圖／記者林調遜攝）
人氣男星邊佑錫日前搭機到海外舉辦粉絲見面會，機場湧入大批粉絲追星，場面擁擠險象環生，為了避免藝人護照上的個資外洩，他的保鑣就以強光手電筒直射粉絲眼睛，甚至擋住出入口、檢查路人護照機票，「保護過當」的行為引發全網不滿。

事實上，韓保的行事一直以來偏強硬、蠻橫無理，以保護藝人安全為第一考量，推人、打人、拍掉手機等行為已是家常便飯；不過這都不及邊佑錫的保鑣「侵犯人權、隱私」來的嚴重；也因為該事件的關係，連帶仁川機場社長被質詢，警方甚至介入調查，邊佑錫的公司為此道歉，依舊止不住網友怒火。

▲ 邊佑錫保鑣爭議連「南韓國會都出面處理」！機場社長遭質詢，他直言怒控：「保全公司的作法違法又荒謬。」（圖／邊佑錫IG、0oXxO_OxXo0推特）
▲邊佑錫的保鑣爭議連「南韓國會都出面處理」、機場社長遭質詢，他直言怒控：「保全公司的作法違法又荒謬」。（圖／邊佑錫IG、0oXxO_OxXo0 X）
不確定是否因為此事影響，今天保護金智媛來台的韓國保鑣「行事特別不同」，台方主辦事前溝通後，韓國保鑣從金智媛一落地桃機、走到接機大廳時，就頻頻為她指路、下指令，包含提醒看右側、左側的粉絲之外，還會跟藝人說「看向粉絲的大字報」，金智媛才發現粉絲希望她比出貓耳朵的手勢，保鑣也告訴金智媛記得往上看，她才知道原來二樓也站滿粉絲，除了提點哪邊有人，更帶著她走到出口，和沒有搶到好位置的粉絲打招呼。

值得一題的是，原以為韓方只照顧粉絲感受，沒想到也記得媒體需求，保鑣再次提醒金智媛一一看向報紙、電視台、網路媒體等攝影記者的手機與鏡頭，確定各家媒體都有拍到照片、可以交差發新聞後，才帶著藝人離開。

等金智媛離開桃園機場後，媒體除了討論金智媛有做出何種行為，亦對該位保鑣留下深刻印象，這也是記者跑韓星機場採訪以來，史上第一次看到的「奇景」。因為這樣的作法，不但沒發生推擠，粉絲也非常願意守秩序，韓方懂得各方需求相當聰明與敬業，成功創下雙贏局面。

▲金智媛保鑣。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼金智媛的保鑣除了保護藝人，還為藝人指路、提醒照顧粉絲、媒體的位置，十分「專業」。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲金智媛保鑣。（圖／記者陳雅蘭攝）
 
▲金智媛保鑣。（圖／記者陳雅蘭攝）
 

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