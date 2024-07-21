直擊／金智媛新莊「哭到眼睛紅腫」妝全花　躲後台擦眼淚：什麼啦

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她透露目前最愛吃的台灣美食是芒果冰，「我今天也有吃喔，真的好好吃。」也表示最近買的零食就是台灣牛軋餅，金智媛還說6月第一次來台時買了很多牛軋餅，她表示：「上次來台灣買的，很好吃，還送給了交情很好的朋友。」她平常不愛購物，偶爾買買生活必需品，點心類的比例居多，「既然來到台灣，一定要買牛軋餅啊」。金智媛也說不太吃泡麵，但最近喜歡吃炸醬口味的泡麵。
來到玩「終極二選一」的遊戲環節，金智媛聽到「一輩子不睡覺也不會累」VS.「一輩子不吃飯也不會胖」選擇前者，因為她很常晚睡，大多時間都是在看劇本，希望不睡覺、不感到累的話，演技能因此更加進步，期許自己可以當個更優秀的演員。
問及當演員契機？她表示：「我一開始是在街頭被挖掘，之後就練習唱歌、舞蹈，然後多了演戲，在演戲中，我感受到更多開心部分，也有緊張、悸動心情，那是讓我感到幸福的情緒，所以後來我就選擇當演員。」粉絲透過今晚的見面會，更加認識偶像金智媛。
見面會最後，粉絲送出驚喜影片、一樓排出薰衣草燈海，以及2樓的排字應援「KJW（金智媛） I LOVE U」，金智媛感動到哭，頻頻拿衛生紙擦淚，最後忍不住情緒說：「哎唷這是什麼啦，等我一下...」隨即躲到後台。
金智媛補完妝再次現身後，雙眼明顯紅腫，她表示：「我竟然哭出來了，不是呀，我剛剛不是說你們手幅應援小失敗，我以為是你們弄錯時間，原來不是，沒想到你們用這樣的方式讓我掉淚。你們是什麼時候準備這些東西的！其實，應該是我要送大家愉快的時間，沒想到是我收到滿滿的幸福，我很感動，也好感謝。」
她很感謝粉絲的支持，「大家對我來說，是很像奇蹟一樣的存在，其實我在做這一行的時候，從沒想過大家會這麼喜歡我、支持我，我現在真的非常感謝，也謝謝大家一直以來的支持，所以你們是奇蹟的存在。」活動最後，金智媛最後表演Lee Hi（李遐怡）的作品《ONLY》，見面會圓滿結束。