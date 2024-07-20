金智媛來台灣了！《淚之女王》洪海仁、羅祕書都在桃園 巧合驚人
韓星金智媛今（20）日下午現身仁川機場準備搭機飛往台灣，稍早她已登機出發，將於晚上6點抵達桃園。巧的是，她在《淚之女王》的貼身祕書「羅祕書」尹普美，正好也在桃園，而普美晚上將隨團Apink登上林口體育館開唱，洪海仁（金智媛 飾）跟祕書一起在同一片土地上的巧合，嗨翻觀眾。
記者陳雅蘭／綜合報導
金智媛今天穿白色上衣、黑色長裙示人，一見到大批媒體與粉絲送機，她開心揮手、不斷比出愛心，走去辦理登機的路上，即使被「保鑣人牆」圍住，亦不斷提醒大家「記得要吃飯」，相當貼心。
金智媛將於7月21日晚間6點在新莊Zepp New Taipei舉辦粉絲見面會，她今晚提早來台做準備，近6點會抵達桃園「第一航廈」，礙於一航場地有限，她要特地繞到「第二航廈」，比照「螢幕老公」金秀賢7月5日來台的粉絲接機模式，在更寬廣的場地問候喜愛她的粉絲，十分寵粉。
巧的是，與金智媛在《淚之女王》中有多場對手戲的尹普美，人也正好在桃園區林口體育館，她跟團體Apink將登上今晚「️ONE TONE拼盤演唱會」開唱；而普美抵台時，也開心在IG發文表示想念台灣，觀眾對於洪海仁跟羅祕書都在桃園的巧合，感到不可思議。
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