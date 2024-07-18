邊佑錫保鑣爭議連「國會都出面」！機場社長怒控：作法違法又荒謬
南韓演員邊佑錫因出演韓劇《背著善宰跑》的男主角而爆紅，獲得大批粉絲的支持與喜愛，先前才剛來台灣舉辦完粉絲見面會，吸引許多粉絲朝聖追星，近期則積極展開亞洲巡迴見面會。沒想到，邊佑錫在12日從仁川機場飛往香港時，身邊的保鑣卻爆出「過度維安」的爭議，甚至連南韓國會都關注起此事。仁川機場的社長後續也發聲回應，指出邊佑錫保鑣的保全公司的作法「違法且荒謬」，更直言「機場啟用23年來第一次遇到這種事」，引起各界關注。
記者洪生儒／綜合報導
邊佑錫的保鑣在12日時為了避免粉絲在機場拍照，拿了手電筒用強光照射路人，後來又被爆出擋住VIP休息室的出入口，以及擅自檢查路人的護照與機票等，引起大票南韓網友不滿。根據外媒《iMBC》報導，南韓國會的「國土交通委員會」於昨（17）日開會，仁川機場社長在會議中接受質詢時，坦言機場從啟用至今，有數百位藝人來搭飛機，從沒遇過保全公司如此反應過度，機場也因此無法充分預防。仁川機場社長也直言：「保鑣的作法確實屬於違法行為，相當荒謬。」
此外，惹議的保全公司也在14日發聲表示：「擋住出入口查驗機票的行為，有跟機場協議過。」但保全公司的說法遭到仁川機場反駁，仁川機場表示：「並沒有同意他們這樣做。」現在機場警察也對此事件展開調查，可能會對當天涉及此事件的保鑣提出妨礙業務營運、強迫、暴力行為等罪名。
而邊佑錫所屬的經紀公司也在15日道歉，並表示公司在得知保鑣拿手電筒照射路人的行為之後，就已經有要求對方不要再這樣做，公司也強調：「對於其他現場的保安情況，並不清楚細節。」