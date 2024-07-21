大暑義美草莓霜淇淋聖代買一送一！海邊走走冰淇淋：加10元多一球
7月22日即將迎接24節氣中的「大暑」，義美食品推出吃冰消暑優惠，即日起草莓霜淇淋聖代「買一送一」吃到週一開工！海邊走走hiwalk gelato義式冰淇淋暑假加價優惠，7月「加10元多一球」一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
📌大暑吃冰！義美草莓霜淇淋聖代「買一送一」
義美食品推出「大暑吃冰買一送一」優惠活動幫消暑！招牌牛奶霜淇淋搭配酸甜的草莓凍乾、還撒上草莓粉，聞得到草莓與奶香又有酥脆口感，原價65元現在爽吃半價，相當於一杯只要33元就能入手，半價優惠有感抗高溫。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；每人限購2組，會員不再享95折；數量有限，售完為止。
📌海邊走走hiwalk gelato義式冰淇淋：加10元多一球
手工愛餡蛋捲「海邊走走」中秋攜手怪物職人街頭藝術家「VASTAR傅星翰」，打造隨著嫦娥和月兔的腳步登陸「蛋捲月球」的「Disco Moon潮中秋系列禮盒」，放有今年新口味咖啡拿鐵蛋捲；西門武昌店更進駐VASTAR傅星翰的巨型噴漆藝術真跡，閃耀推出中秋限定店裝；歡慶品牌創立10週年，還特別推出紀念禮盒搭配嶄新視覺與經典口味，滿額再贈送限量聯名貼紙，鐵粉必須收！
海邊走走hiwalk gelato義式冰淇淋推出「濃心冰淇淋聖代」，復刻花生、黑巧克力、芝麻三款品牌經典口味，搭配黃金蛋捲餅乾，更加上一整根愛餡蛋捲作為靈魂配料。即日起至8月31日每週六推出限定優惠活動，凡至海邊走走西門武昌或誠品松菸店面購買任一口味濃心冰淇淋聖代，就能以超優惠加價購得hiwalk gelato義式冰淇淋一球，7月加價購10元、8月加價購20元，就能多吃一球。