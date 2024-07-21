國光女神戰南北挨罵！稱「吃飯發怪聲」是南部教育 道歉再扯單親
女星安苡愛（小愛）因為擔任節目《國光幫幫忙》助理主持走紅、被稱為「國光女神」。她日前上節目分享，小時候因為不懂「餐桌禮儀」，誤以為發出「嘖嘖」聲響代表好吃的意思，長大後才知道這是沒禮貌的行為，但她卻稱這樣的舉動是：「我們南部的教育！」開戰南北遭網友留言開轟，安苡愛道歉稱遭到「剪輯」曲解原意，卻又扯出單親家庭教育不好，再度惹火網友。
記者黃雅琪／綜合報導
安苡愛上節目《女王大人》談論「社會在走禮貌要有，千萬別當沒禮貌的討厭鬼」主題，提到「餐桌禮儀」的部分，她稱自己以前吃飯時會發出「嘖嘖」聲響，是「南部教育」的一種行為：「這是我們南部的教育，媽媽和弟弟他們（吃飯）都會嘖嘖嘖，我想說這樣子好像是媽媽會覺得我們，吃飯吃起來好像很好吃！」並且媽媽未糾正其行為，甚至誇讚：「你們真的吃得很好！」
安苡愛上北部工作後，發現大家吃飯都不會發出「嘖嘖」聲響，卻沒有察覺自己的失禮行為，還稱：「應該是北部人比較矜持吧？沒有像南部人這麼開放！」直到後來她與家族親戚一起去日本旅遊，吃飯時仍然發出怪異聲響，先是引起日本人皺眉側目，終於被一名長輩警告：「妳吃飯嘴巴可不可以不要這麼大聲，妳可以合起來嗎？妳這樣子超級沒有禮貌的！」她才明白自己錯了好多年。
安苡愛這段節目畫面曝光後，立刻掀起南北爭論，網友痛批她「那是妳們家自己沒家教好嗎！妳憑什麼代表南部人發言！」、「那是妳家的教育！是在亂講什麼！我家從小就教育所有人吃飯不能發出聲音，真是聽了讓人想發火」、「自己家庭沒教養還扯到南部教育。」
安苡愛事後在Threads上道歉：「別氣別氣，『電視播放被剪輯過了』，我的原本意思只是自己家從小就沒糾正過，因為家裡單親，媽媽也是從事夜班工作，教育環境本就不好！沒有意思是說到全部南部人，在此對各位南部朋友說聲道抱歉，我最愛南部了！！南部人熱情人又很讚。」
但網友並不買單，回她「扯單親幹嘛？我單親我吃東西也不會發出聲音好嗎！而且很多單親家庭教育環境也是非常好的！你現在惹到南部人又要來惹單親家庭？」、「扯媽媽幹嘛，都幾歲了！沒知識、常識還可以主持節目。」