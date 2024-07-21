賈斯汀酒駕被逮毀了演唱會！門票一張「只要295元」還賣不完
美國知名歌手「大賈」賈斯汀（Justin Timberlake）曾獲得多座葛萊美獎，還演過多部好萊塢電影，也曾和美國天后小甜甜布蘭妮有過一段情，引發出不少爭議。沒想到他上個月又爆出酒駕遭逮捕消息，他當時表示「這會毀了我的巡演」。結果演唱會真的受到影響，據了解他的演唱會門票原本一張都要100美元（約新台幣3279元）起跳，但醜聞曝光後，最低只要9美元（約新台幣295元）就可以買到一張門票。
記者朱祖儀／綜合報導
據《太陽報》、《華盛頓郵報》報導，賈斯汀在台灣時間上個月18日到紐約的某間酒吧和友人狂歡，結束後就直接駕車離開。由於他當時開車不僅忽視交通號誌，還沒有行駛在車道內，因此被警方攔下酒測，但他被攔下後醜態百出，不僅拒絕酒測，還聲稱「我只喝了一杯馬丁尼。」
最後賈斯汀還是遭到逮捕，朋友當下不斷求情希望警方可以放人，賈斯汀也低聲說著「這會毀了我的巡演」，不過似乎因為員警太過年輕，且不熟悉流行音樂，並沒有認出賈斯汀，也很傻眼表示「什麼巡演？」最後賈斯汀還是被上銬帶走，且被指控一項酒駕、兩項交通違規罪行，而他下次出庭時間為7月26日，由於本人不用出席，因此預估不會影響巡演行程。
不過這個醜聞還是對賈斯汀帶來負面影響，他在美國巡演的門票出售，原本一張門票至少100美元起跳，但現在有些網站販售的門票低到驚人，最低只要9美元就可以買到一張門票，且多場美國巡演的票都沒有賣完，不少業內人士都擔心這會給賈斯汀帶來沉重壓力。