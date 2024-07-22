台積電效應！台新銀福岡設支行　日本「三本柱」拚獲利

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台新福岡支行位於福岡的核心地標「Tenjin Business Center天神商業中心」大樓，這棟天神商業中心是2021年完工，鄰近福岡市政府（事役所），而地下二樓更可以直通地鐵天神站，只要5站就可直達福岡國際機場。
對於台新在日本的經營狀況，台新銀海外事業處資深副總經理、處長張俊明表示，在日本用詞是「授信三本柱」，所謂「三本柱」就是3項主要業務，包括第一本柱是國際聯貸，第二本柱是包含所有營業性租賃，就是飛機、輪船等，台灣叫做營業性租賃；第三本是不動產融資。
張俊明說，早期日本到台灣投資很多，現在反而台灣到日本投資也蠻多的，不論個人投資，還是房地產投資，尤其這10年來，台灣很喜歡到日本投資不動產，不管是飯店、住宅大樓、辦公大樓，就做不動產融資。以東京分行成立8年來說，前4年不動產業務大致10%的成長，後4年不動產占比已高達50%，若以金額來看，不動產和其他業務比重各半，比例成長很快。
除了「三本柱」，隨著台積電熊本設廠，也為福岡支行帶來「第4大利多」業務，即是台積電熊本設廠效應，半導體上下游供應鍊的金融需求，現在發現台商來日本九州投資越來越多。
福岡支行營業項目多元，業務內容包括存款、匯款、企業融資、不動產擔保放款以及聯貸等各類金融專業服務，未來將以福岡為中心，服務西日本及九州地區之台灣自然人、法人及日本當地企業。