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台積電效應！台新銀福岡設支行　日本「三本柱」拚獲利

▲繼日本東京分行之後，台新銀行也在日本福岡成立支行，並將於明（23）日舉行開幕酒會。（圖／記者顏真真攝）
▲繼日本東京分行之後，台新銀行也在日本福岡成立支行，並將於明（23）日舉行開幕酒會。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／福岡報導

台積電日本熊本廠商，掀起供應商爭相赴日，台新銀行繼2016年在東京成立分行之後，今（2024）年4月再開設福岡支行，將在明（23）日舉行開幕酒會。台新銀行海外事業處資深副總經理張俊明今日在福岡支行受訪時透露，目前日本營運靠「3本柱」，包括聯貸、企業營運資金及不動產融資等業務，其中不動產融資務近年來占比更快速增至5成以上。

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受到台積電在熊本設廠利多效益影響，台灣銀行業也掀起日本熱， 爭相在日本設立據點，尤其在九州設點，包括玉山銀行福岡分行、中信銀熊本事務所、台新銀行福岡支行（出張所）及台灣銀行福岡辦事處。台新銀行福岡支行也將在明日福岡當地舉行開幕酒會，今日由海外事業處資深副總經理張俊明、東京分行行長高森幸太郎、福岡支行支行長王柏璋領軍，開放支行參訪導覽，這也是台

台新福岡支行位於福岡的核心地標「Tenjin Business Center天神商業中心」大樓，這棟天神商業中心是2021年完工，鄰近福岡市政府（事役所），而地下二樓更可以直通地鐵天神站，只要5站就可直達福岡國際機場。

對於台新在日本的經營狀況，台新銀海外事業處資深副總經理、處長張俊明表示，在日本用詞是「授信三本柱」，所謂「三本柱」就是3項主要業務，包括第一本柱是國際聯貸，第二本柱是包含所有營業性租賃，就是飛機、輪船等，台灣叫做營業性租賃；第三本是不動產融資。

張俊明說，早期日本到台灣投資很多，現在反而台灣到日本投資也蠻多的，不論個人投資，還是房地產投資，尤其這10年來，台灣很喜歡到日本投資不動產，不管是飯店、住宅大樓、辦公大樓，就做不動產融資。以東京分行成立8年來說，前4年不動產業務大致10%的成長，後4年不動產占比已高達50%，若以金額來看，不動產和其他業務比重各半，比例成長很快。

除了「三本柱」，隨著台積電熊本設廠，也為福岡支行帶來「第4大利多」業務，即是台積電熊本設廠效應，半導體上下游供應鍊的金融需求，現在發現台商來日本九州投資越來越多。

福岡支行營業項目多元，業務內容包括存款、匯款、企業融資、不動產擔保放款以及聯貸等各類金融專業服務，未來將以福岡為中心，服務西日本及九州地區之台灣自然人、法人及日本當地企業。

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