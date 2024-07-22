台積電進駐熊本！不只台人搶買房 台新銀日本不動產融資占比過半
隨著台積電落腳日本熊本設廠，不僅吸引上中下游產業鏈廠商跟進，廠商、工程師也有置產需求，甚至不少台灣人瘋買日本不動產，不少台灣銀行業亦赴福岡設立據點，就近服務客戶。台新銀行海外事業處資深副總經理張俊明今（22）日在福岡支行受訪時就透露，不動產融資業務已占了5成，而且不只台灣人，香港及新加坡客戶也滿多，除自用之外，亦有不少投資客。台新福岡支行長王柏璋更透露，近來每周都至少接受2至3通以上的諮詢電話，甚至有台灣飯店業者想在福岡開旅館。
記者顏真真／福岡報導
台新銀行2016年成立東京分行，今年4月23日更開設福岡支行，目前日本業務有3大主要支柱，包括國際聯貸、企業營運資金、不動產金融業務，其中不動產業務部分已占5成，張俊明透露，這10年台灣人喜歡喜歡來日本投資不動產，不論是住宅大樓、辦公大樓還是飯店，尤其台積電熊本設廠後，相關產業鏈廠商也進駐。
他表示，由於福岡距離熊本不遠，交通方便、飛機起落，加上人才較齊全，許多公司較願意在福岡設立辦公室，一開始先找事務所，後期就會找土地及營建公司，要蓋廠房，台新也都會提供協助。
不僅如此，也滿多工程師有買房需求，當然，也有人想投資，買了後租給當地工作者，而且不只台灣人，香港人、新加坡人也愛來日本買不動產，台新銀行在香港及新加坡也有分行，不少客戶對日本房地產有興趣，就會引薦給福岡支行。
本身就是熊本人的台新銀行東京分行行長高森幸太郎就提到，福岡最有名的農作品是西瓜，當地的農地已經翻倍上漲，熊本的公務人員光變更地目都忙不過來，想買日本房地產的90%都是台灣人，但也有10%是其他國籍的客戶。
若就以台新銀行東京分行成立8年來看，張俊明說，相較前期只有1、2成，後半段不動產金融占比已來到一半，累積件數已高達120件以，而且不動產融資承做金額希望單件在1億日圓以上。